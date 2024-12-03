СЛИШКОМ ПОЛИТИЗИРОВАННОЕ ПОСЛАНИЕ Финский магазин убрал с полок украинское пиво, высмеивающее Путина

Посетители продуктового магазина K-Citymarket в торговом центре Iso Omena под Хельсинки недавно могли приобрести украинское пиво под названием Putin Huilo. На его красной этикетке изображен сидящий обнаженный Путин в одной шапке, с размытыми интимными частями тела. У него на коленях - бывший президент Дмитрий Медведев, ныне занимающий должность заместителя председателя Совета безопасности и известный громкими заявлениями в поддержку кремлевской пропаганды. Рядом с Путиным стоит персонаж в костюме Чебурашки, изображающий бывшего пророссийского президента Украины Виктора Януковича с табличкой: «Я законный! Я жив!».