Вт, 3.12.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Cообщи

Пьяная женщина спровоцировала цепное ДТП с пятью автомобилями

Перевод: Сергей Светлов
Copy
Полицейская машина. Иллюстративное фото.
Полицейская машина. Иллюстративное фото. Фото: Jürgen Puistaja

Во вторник вечером, 3 декабря, в таллиннском районе Ласнамяэ пьяная женщина стала причиной столкновения пяти автомобилей.

Около 16:00 в Центр тревоги поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на Мустакиви-теэ. По предварительным данным, 41-летняя женщина, управлявшая автомобилем BMW, при перестроении задела три автомобиля, один из которых, в свою очередь, столкнулся с четвертым.

В результате аварии никто не пострадал.

На месте происшествия полицейские установили, что водитель BMW находилась в состоянии алкогольного опьянения. Все обстоятельства аварии выясняются.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх