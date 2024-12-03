Пьяная женщина спровоцировала цепное ДТП с пятью автомобилями

Около 16:00 в Центр тревоги поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на Мустакиви-теэ. По предварительным данным, 41-летняя женщина, управлявшая автомобилем BMW, при перестроении задела три автомобиля, один из которых, в свою очередь, столкнулся с четвертым.