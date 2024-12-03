Во вторник вечером, 3 декабря, в таллиннском районе Ласнамяэ пьяная женщина стала причиной столкновения пяти автомобилей.
Пьяная женщина спровоцировала цепное ДТП с пятью автомобилями
Около 16:00 в Центр тревоги поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на Мустакиви-теэ. По предварительным данным, 41-летняя женщина, управлявшая автомобилем BMW, при перестроении задела три автомобиля, один из которых, в свою очередь, столкнулся с четвертым.
В результате аварии никто не пострадал.
На месте происшествия полицейские установили, что водитель BMW находилась в состоянии алкогольного опьянения. Все обстоятельства аварии выясняются.