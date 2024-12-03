ФОТО И ВИДЕО На мосту Иру легковой автомобиль врезался в другой

В 17:44 в полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на мосту Иру, где столкнулись два автомобиля.

По предварительным данным, 67-летний мужчина, управлявший автомобилем Toyota и двигавшийся со стороны Маарду в направлении Ласнамяэ, выехал на встречную полосу, предположительно из-за скользкой дороги, и столкнулся с Mercedes, за рулем которого находился 55-летний мужчина.

Оба водителя были трезвы и имели водительские права. В результате аварии никто не пострадал.

Полиция напоминает о возможной гололедице на дорогах и призывает участников дорожного движения соблюдать осторожность, держать безопасную дистанцию и выбирать скорость, соответствующую погодным условиям.