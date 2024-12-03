2010 ПРОТИВ 2023 В какой европейской стране произошел самый большой рост цен на недвижимость?

В 2023 году самые высокие жилищные расходы, включая плату за воду, электричество и газ, были зафиксированы в Ирландии. Эти расходы оказались в два раза выше среднего уровня по ЕС. На втором месте оказался Люксембург (на 86% выше, чем в среднем по ЕС), за ним следовала Дания (на 80% выше).