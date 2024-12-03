Согласно последнему отчету Eurostat, посвященному вопросам жилья в Европе, цены на недвижимость в Европейском союзе выросли в среднем на 48% в период с 2010 по 2023 год. В то же время жилищные расходы, включая коммунальные платежи, в некоторых странах-членах достигли рекордных уровней, сообщает Euronews.
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2010 ПРОТИВ 2023 ⟩ В какой европейской стране произошел самый большой рост цен на недвижимость?
В 2023 году самые высокие жилищные расходы, включая плату за воду, электричество и газ, были зафиксированы в Ирландии. Эти расходы оказались в два раза выше среднего уровня по ЕС. На втором месте оказался Люксембург (на 86% выше, чем в среднем по ЕС), за ним следовала Дания (на 80% выше).