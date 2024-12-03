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2010 ПРОТИВ 2023 В какой европейской стране произошел самый большой рост цен на недвижимость?

Перевод: Сергей Светлов
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В какой европейской стране произошел самый большой рост цен на недвижимость в период с 2010 по 2023 год?
В какой европейской стране произошел самый большой рост цен на недвижимость в период с 2010 по 2023 год? Фото: Eero Vabamägi

Согласно последнему отчету Eurostat, посвященному вопросам жилья в Европе, цены на недвижимость в Европейском союзе выросли в среднем на 48% в период с 2010 по 2023 год. В то же время жилищные расходы, включая коммунальные платежи, в некоторых странах-членах достигли рекордных уровней, сообщает Euronews.

В 2023 году самые высокие жилищные расходы, включая плату за воду, электричество и газ, были зафиксированы в Ирландии. Эти расходы оказались в два раза выше среднего уровня по ЕС. На втором месте оказался Люксембург (на 86% выше, чем в среднем по ЕС), за ним следовала Дания (на 80% выше).

Самые низкие жилищные расходы наблюдались в Болгарии и Польше, где они были ниже среднего уровня ЕС на 61% и 56% соответственно.

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