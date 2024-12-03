В новом году вступит в силу дополнительная компенсация за льготные лекарства и медицинские вспомогательные средства

Больше всего от обновления выиграют люди с хроническими заболеваниями - например, диабетики, пациенты с язвами, пациенты со стомой и т.д. По словам Велисте, это было также и основной целью изменений - важно поддержать людей с хроническими заболеваниями и снизить риск нехватки финансовых средств в постоянном процессе лечения их болезни.

Здесь важно помнить, что дополнительная компенсация распространяется только на те расходы, которые совершаются при покупке именно льготных лекарств и медицинских вспомогательных средств, т.е. включенных в соответствующий льготный список Кассы здоровья.

Это означает, что при расчете дополнительной компенсации не учитываются расходы на лекарства, отпускаемые без рецепта, а также на лекарства и медицинские вспомогательные средства, отпускаемые по рецепту, но на которые не распространяется скидка Кассы здоровья. Также важно помнить, что льготы Кассы здоровья не распространяются также на те вспомогательные средства, которые компенсируются Департаментом социального страхования.

Дополнительная компенсация рассчитывается на основе покупок, совершенных в течение календарного года. При расчете дополнительной компенсации в расходы человека также включается доля обязательного самофинансирования за льготный рецепт.