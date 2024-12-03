Посол Литвы Дариус Виткаускас, посол Эстонии Марге Мардисалу-Кахар и посол Латвии Лолита Ленкевича в министерстве иностранных дел Грузии во вторник, 3 декабря.

Министерство иностранных дел Грузии во вторник вызвало послов балтийских стран и выразило обеспокоенность в связи с решением Эстонии, Латвии и Литвы ввести запрет на въезд для высокопоставленных грузинских чиновников.