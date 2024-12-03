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МИД Грузии вызвал послов стран Балтии из-за запрета на въезд (1)

Перевод: Сергей Светлов
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Посол Литвы Дариус Виткаускас, посол Эстонии Марге Мардисалу-Кахар и посол Латвии Лолита Ленкевича в министерстве иностранных дел Грузии во вторник, 3 декабря.
Посол Литвы Дариус Виткаускас, посол Эстонии Марге Мардисалу-Кахар и посол Латвии Лолита Ленкевича в министерстве иностранных дел Грузии во вторник, 3 декабря. Фото: Gruusia välisministeerium

Министерство иностранных дел Грузии во вторник вызвало послов балтийских стран и выразило обеспокоенность в связи с решением Эстонии, Латвии и Литвы ввести запрет на въезд для высокопоставленных грузинских чиновников.

Во время встречи с послом Литвы Дариусом Виткаускасом, послом Эстонии Марге Мардисалу-Кахар и послом Латвии Лолитой Ленкевиче грузинское МИД подчеркнуло, что такие шаги не соответствуют духу партнерства между странами.

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