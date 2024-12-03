Министерство иностранных дел Грузии во вторник вызвало послов балтийских стран и выразило обеспокоенность в связи с решением Эстонии, Латвии и Литвы ввести запрет на въезд для высокопоставленных грузинских чиновников.
Для подписчиков
Министерство иностранных дел Грузии вызвало послов стран Балтии из-за запрета на въезд
Во время встречи с послом Литвы Дариусом Виткаускасом, послом Эстонии Марге Мардисалу-Кахар и послом Латвии Лолитой Ленкевиче грузинское МИД подчеркнуло, что такие шаги не соответствуют духу партнерства между странами.