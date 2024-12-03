Оператор авиаперевозок Avincis может начать в Эстонии оказывать услуги «неотложки»

Как сообщил Мартин Ноорсалу из НКО Eesti Kiirabikopter, у Avincis есть соответствующий сертификат эксплуатанта воздушных судов в Швеции и разрешение распространить его действие на Эстонию. Представитель фирмы готов встретиться с представителем Министерства социальных дел уже в январе следующего года.

Согласно директиве Европейского союза, вертолетная скорая помощь является коммерческой деятельностью на основании соответствующего сертификата, и в Европе на этот счет действуют единые правила. «Государственное законодательство должно быть пересмотрено в соответствии с директивами ЕС, и прецедентное право доказало, что это именно так», - сказал Нурсалу.

Avincis - один из ведущих мировых операторов экстренных авиаперевозок. В общей сложности Avincis управляет более чем 180 авиабазами в Испании, Португалии, Италии, Норвегии, Швеции, Финляндии, Мозамбике и Чили. С 2023 года штаб-квартира Avincis будет располагаться в Лиссабоне.