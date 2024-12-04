Президент Южной Кореи попытался ввести военное положение и потерпел фиаско

«Национальное собрание потребовало отменить чрезвычайное положение, и мы отозвали военных, которые были задействованы в операциях по введению военного положения. Мы примем требование Национального собрания и отменим военное положение на заседании кабинета министров», — сказал Юн Сок Ёль в телеобращении.

После этого кабинет министров собрался и проголосовал за отмену военного положения, сообщает Yonhap. Военные вернулись в свои части.

Утром среды в отставку подал аппарат президента в полном составе. Сам президент к десяти утра по местному времени новых заявлений ещё не сделал.

Оппоненты президента из Демократической партии, которая имеет большинство в парламенте, заявили, что если он сам не подаст в отставку, то они инициируют процедуру импичмента.

В предыдущем обращении, которое транслировалось поздно вечером во вторник по местному времени, президент назвал введение военного положения необходимой мерой для защиты конституционного порядка от «коммунистических сил» и угроз, исходящих от КНДР.

По словам президента, угроза исходит как от Северной Кореи, так и от местных «антигосударственных элементов», которые необходимо искоренить. Президент не уточнил, что именно за угрозы исходят со стороны Севера, но обе страны технически до сих пор находятся в состоянии войны.