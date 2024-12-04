Исследование: жители Эстонии по-прежнему считают деньги самым большим источником стресса

«Результаты показывают, что деньги для жителей Эстонии – основной и растущий источник ежедневного стресса, – отметила руководитель Института финансов Swedbank Мари-Лийз Яэгер. – За четыре года беспокойство о деньгах и работе возросло, а переживания по поводу здоровья, отношений и семьи уменьшились. Это верный признак того, что изменившаяся экономическая ситуация влияет на образ мышления людей».

Опрос этого года показал, что деньги вызывают стресс у 58% респондентов, что на 11 процентных пунктов больше, чем в 2020 году. 46% респондентов беспокоятся о работе, и этот показатель остался на уровне предыдущего опроса. Однако по сравнению со временем пандемии снизилось беспокойство о здоровье (38%), отношениях (22%) и своей семье (17%). Лишь 8% опрошенных отметили, что у них ничего не вызывает стресс.

Кроме того, выросло недовольство экономическим положением. Половина респондентов утверждают, что их экономическое положение ограничивает возможности заниматься тем, что им нравится.

Как часто люди беспокоятся о деньгах, и как перестать об этом переживать?

Деньги вызывают стресс выше среднего у молодежи, людей с более низкими доходами и уровнем образования, а также семей с детьми. По мнению Яэгер, это логично, поскольку этим целевым группам не хватает денег, или они тратят больше среднего.