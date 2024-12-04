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Рейтинги: разрыв между «Отечеством» и Партией реформ сокращается

Редактор: rus.postimees.ee
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Фото статьи
Фото: Dmitri Kotjuh

По данным еженедельного опроса социологической службы Norstat, «Отечество» продолжает лидировать в предпочтениях избирателей, но ее отрыв от Партии реформ сокращается, пишет ERR.

С учетом опубликованных 4 декабря данных последнего еженедельного опроса Norstat, 26,6% граждан, имеющих право на участие в парламентских выборах, поддерживают «Отечество», 19,8% - Партию реформ и 14,2% - Социал-демократическую партию.

Центристская партия занимает четвертую позицию с рейтингом 14%, а на пятой строчке остается EKRE с рейтингом 12,7%.

Поддержка входящей в правительство «Ээсти 200» составляет 4,1%, то есть почти на один процентный пункт ниже избирательного порога, а рейтинг внепарламентской Партии правых составляет 4,2%.

Партии правящей коалиции поддерживают 38,1% респондентов, а оппозиционные силы Рийгикогу - 53,3%.

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