Рейтинги: разрыв между «Отечеством» и Партией реформ сокращается

С учетом опубликованных 4 декабря данных последнего еженедельного опроса Norstat, 26,6% граждан, имеющих право на участие в парламентских выборах, поддерживают «Отечество», 19,8% - Партию реформ и 14,2% - Социал-демократическую партию.

Центристская партия занимает четвертую позицию с рейтингом 14%, а на пятой строчке остается EKRE с рейтингом 12,7%.

Поддержка входящей в правительство «Ээсти 200» составляет 4,1%, то есть почти на один процентный пункт ниже избирательного порога, а рейтинг внепарламентской Партии правых составляет 4,2%.

Партии правящей коалиции поддерживают 38,1% респондентов, а оппозиционные силы Рийгикогу - 53,3%.