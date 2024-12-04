МИД заявил об отказе от альтернатив членству в НАТО, Кая Каллас прибыла в Киев, люди устали бояться. Обзор событий в Украине

Но затем последовало десятилетие тщательной подготовки, и вот в 2014 году РФ захватила украинский Крым, а в Донбассе взяла под контроль два областных центра и довольно существенную часть двух областей при помощи своих прокси. Да и регулярные российские части там тоже принимали участие.

Так был нарушен Будапештский меморандум и Договор о дружбе между Россией и Украиной 1997 года, а также еще несколько международных договоров. На тот момент максимум, чего достигли гаранты Будапештского меморандума - Британия и США, это было замораживание войны на востоке Украины.

С начала 2015 года и до февраля 2022 года там было ограничено использование тяжелого вооружения и техники. Хотя бои низкой интенсивности не прекращались ни на день. Но эти семь лет Путин использовал для подготовки своей армии, накапливания вооружений, коррумпирования ряда европейских (и не только) политиков, для подготовки российского ВПК к работе в условиях санкций. И вот уже почти три года в Европе идет самая масштабная, возможно, война с момента окончания Второй мировой войны.