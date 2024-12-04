Напоминание партнерам о Будапештском меморандуме, требование обеспечить безопасность путем приема Украины в НАТО, визиты руководителей ЕС и Олафа Шольца в Киев, а особенно, металлический чемоданчик в руках бундесканцлера - вот что было в центре внимания украинцев в первые дни декабря.
МИД заявил об отказе от альтернатив членству в НАТО, Кая Каллас прибыла в Киев, люди устали бояться. Обзор событий в Украине
Не без того, что интересовались событиями в Сирии и Грузии. Алеппо был важен потому, что там бьются против российской армии, а Тбилиси - потому, что там пытаются повторить украинский Евромайдан 2014 года. Уже поднадоевшие мемы о Щекавице - они были фоном к слухам о том, что Путин попытается ударить баллистическим «Орешником» по центру 1500-летнего Киева. И еще обратили внимание на «Восточный щит», который Польша собирается строить не только на границе с Белорусью, но и с Украиной, пишет украинский журналист Олександр Крамаренко.
Утром во вторник, 3 декабря Министерство иностранных дел Украины Украина сделало невероятной жесткости заявление. Именно так его и нужно расценивать, так как оборона и стойкость Украины всецело зависят от финансовой, военной и гуманитарной поддержки со стороны партнеров. А заявление украинского МИДа - оно именно в адрес партнеров. МИД Украины воспользовался 30-летием Будапештского меморандума, напомнил о его горьком опыте. Суть заявления в том, что Украине не согласится ни на какие альтернативы, суррогаты или заменители полноправного членства Украины в НАТО.
«Мы убеждены, что единственной реальной гарантией безопасности для Украины, а также сдерживающим фактором для дальнейшей агрессии России против Украины и других государств, является лишь полноправное членство Украины в НАТО… Приглашение Украины в НАТО сейчас станет действенным противодействием российскому шантажу и лишит Кремль иллюзий по поводу возможности помешать евроатлантической интеграции Украины», - вот так, ни много и не мало, говорится в заявлении.
Наверное, кто-то назвал бы такое заявление чрезмерно брутальным и неоправданно жестким. Но это только в том случае, если бы он не имел представления о Будапештском меморандуме.
Справка об авторе
Олександр Крамаренко - украинский журналист и редактор, экономический аналитик. Работает в медиа с 1994 года.
Действующий главный редактор журнала «Деньги»
Был заместителем главного редактора - выпускающим редактором журнала «Бизнес», главным редактором журналов «Профиль-Украина» и «Корреспондент».
Колумнист агентства «Интерфакс-Украина», проектов GDENGI и The Gaze.
30 лет сделке, которую разорвали десять лет назад
Слова «Будапештский меморандум» - это геополитическая детская травма для каждого взрослого украинца. Подними среди ночи – отбарабанят как на выпускном экзамене в школе: суть, смысл и перечень государств, которые подписали. Для тех, кто не очень в курсе, коротко и на пальцах. Украина имела примерно треть советского ракетно-ядерного потенциала, который она согласилась передать РФ. Не просто так передать, а под обещания Москвы, Лондона и Вашингтона соблюдать ее (Украины) территориальную целостность, не угрожать ядерным оружием ну и так далее, как в приличных компаниях водится. Документ подписали в Будапеште, что следует из подзаголовка, ровно 30 лет назад - 5 декабря 1994 года.
Первая неприятность случилась уже в 2003 году, когда по инициативе Владимира Путина Россия попыталась захватить остров Тузла, который находится как раз в Керченском проливе, на востоке Крыма. Тогда не хватило сил и брутальности, да и Леонид Кучма был тем еще зубром. Поэтому инцидент был исчерпан без территориального ущерба.
Но затем последовало десятилетие тщательной подготовки, и вот в 2014 году РФ захватила украинский Крым, а в Донбассе взяла под контроль два областных центра и довольно существенную часть двух областей при помощи своих прокси. Да и регулярные российские части там тоже принимали участие.
Так был нарушен Будапештский меморандум и Договор о дружбе между Россией и Украиной 1997 года, а также еще несколько международных договоров. На тот момент максимум, чего достигли гаранты Будапештского меморандума - Британия и США, это было замораживание войны на востоке Украины.
С начала 2015 года и до февраля 2022 года там было ограничено использование тяжелого вооружения и техники. Хотя бои низкой интенсивности не прекращались ни на день. Но эти семь лет Путин использовал для подготовки своей армии, накапливания вооружений, коррумпирования ряда европейских (и не только) политиков, для подготовки российского ВПК к работе в условиях санкций. И вот уже почти три года в Европе идет самая масштабная, возможно, война с момента окончания Второй мировой войны.
Нарушение Будапештского меморандума, как оказалось, это вовсе не только про Украину, а про глобальную геополитическую (не)стабильность. Логика проста: Будапештский меморандум был и остается единственным случаем, когда страна в обмен на гарантии согласилась отказаться от ядерного оружия, а затем по этой причине подверглась нападению и оккупации части территории.
Фактически действия РФ и отсутствие результативных действий со стороны других гарантов привели к пониманию того, что мировая система нераспространения ядерного оружия рухнула окончательно. Благонамеренные страны пожелают обзавестись ядерным оружием потому, что только его наличие дает реальные гарантии территориальной целостности. А диктаторские режимы, увидев пример Кремля, убедились, что для безнаказанного нарушения международных договоров достаточно иметь ядерное оружие.
Правда, после заявления украинского МИДа по поводу 30-летия Будапештского меморандума зазвучали осторожные мнения о том, что, дескать, такой демарш навряд ли изменит позицию НАТО по поводу приема Украины в свои ряды. Ну что же, в свое время звучал лозунг «Будьте реалистами - требуйте невозможного». Наверное в Киеве хорошо изучают историю и взялись в очередной раз посрамить пессимистов. Примерно так же, как их посрамили весной 2022 года, когда разрушили прогнозы о «Киеве за три дня, максимум - за три недели».
Ну а те страны, которые сильнее всего подвергаются риску российского вторжения, видят рациональное зерно в заявлении украинского МИДа. Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна в Брюсселе во время встречи министров иностранных дел призвал увеличить поддержку Киева и назвал единственной рабочей гарантией безопасности для Украины ее членство в НАТО.
Справка об авторе
Олександр Крамаренко - украинский журналист и редактор, экономический аналитик. Работает в медиа с 1994 года.
Действующий главный редактор журнала «Деньги»
Был заместителем главного редактора - выпускающим редактором журнала «Бизнес», главным редактором журналов «Профиль-Украина» и «Корреспондент».
Колумнист агентства «Интерфакс-Украина», проектов GDENGI и The Gaze.
Громкие и внезапные визиты
Свой первый день на новых должностях президент Европейского совета Антониу Кошта, верховная представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас и комиссар по расширению Марта Кос встретили в Киеве. Их визит должен был означать преемственность политики ЕС по поводу поддержки Украины. И они эту задачу выполнили сполна.
Больше всего порадовало украинцев, конечно, заявление Антониу Кошта, который сообщил, что ЕС в декабре предоставит Украине помощь на сумму 4,2 млрд евро, а с января будет предоставлять по 1,5 млрд евро ежемесячно. И все это - за счет замороженных российских активов. Это невероятно важная и ценная помощь, она поможет финансировать и оборону, и социальные программы, и восстановление критически важных объектов.
Понятно, что без финансовой поддержки извне Украина не выстояла бы: оккупирована примерно четверть территории, а все прочее находится под постоянными ракетными и воздушными атаками российских захватчиков. Например, в ночь на 28 ноября РФ атаковала 85 крылатыми ракетами и 97 ударными дронами дальнего действия. Больше 90% ракет и беспилотников было сбито или нейтрализовано системами радиоэлектронной борьбы, но все же зафиксировано 12 попаданий по объектам энергетики.
Поэтому, когда в Киев прибыл 2 декабря канцлер Германии Олаф Шольц, он произнес слова, которые тут очень ждали. Он заявил, что Германия уже в декабре поставит в Украину шестую систему противовоздушной обороны IRIS-T, а также пусковые установки для комплекса Patriot. Накануне Шольц сообщил, что в декабре Германия предоставит поддержку вооружениями на 650 млн евро, имея ввиду, в том числе и поставки систем ПВО.
Это точно не было экспромтом, на расширении поставок систем ПВО Киев настаивает еще с весны 2024 года. Тогда Россия перешла к энергетическому террору - целенаправленным атакам на тепловые электростанции и системы распределения электроэнергии. Нынешней осенью российские ракеты атакуют уже и распределяющие подстанции, через которые передают электроэнергию украинские атомные электростанции - Хмельницкая, Ровенская и Южно-Украинская.
Энергетика - в центре внимания, об этом свидетельствует Меморандум, который подписали в Брюсселе 3 декабря министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и государственный секретарь США Энтони Блинкен в штаб-квартире НАТО. В нем речь идет о программе по поддержанию устойчивости энергетической системы Украины, которая оценивается в 825 млн долларов США.
«Мы не можем допустить, чтобы зима в Украине стала оружием», - заявил генсек НАТО Марк Рютте 3 декабря в Брюсселе. Наверное, эти слова нынешней зимой постепенно обрастут железом и деньгами. К сожалению, урок зимы 2022-23 годов не было усвоен как следует, что привело к колоссальным разрушениям украинской энергосистемы весной 2024 года. На одной из конференций по энергетике в Киеве ключевой эксперт как-то невесело пошутил в своем выступлении: «Нам нужно больше батарей. Я имел ввиду - батарей ПВО».
И про Щекавицу
Так называется одно очень знаковое место на карте Киева - гора Щекавица. Название имеет отношение к имени одного из основателей города, которого звали Щек. Эта гора имеет языческую историю, и вокруг нее масса городских легенд.
Когда в очередной раз шла волна слухов по поводу российского ядерного удара по столице Украины, киевляне пошучивали по поводу того, что перед апокалипсисом неплохо бы оргию устроить на язычниками намоленном месте - на Щекавице. Так что если в разговорах киевлян мелькает это название, то речь, скорее всего, о нервных смешках по поводу очередной угрозы от кремлевских террористов.
В конце ноября Путин в очередной раз пригрозил ударить по Киеву тяжелой баллистической ракетой, после чего снова появились в соцсетях мемчики о Щекавице. А вот уезжать из города особо не было замечено желающих. Это не равнодушие к собственной безопасности. Скорее - некоторая усталость бояться. Да, так тоже бывает. Опасность меняет восприятие всего, что окружает. Примеров - масса.
Вот, к примеру, 2 декабря Polskie Radio распространило заявление премьер-министра Польши Дональда Туска о том, что его правительство расширит систему укреплений «Восточный щит» с границы с Россией и Беларусью также на украинскую границу. Наверное, кто-то захотел бы видеть в этом сигнал о том, что Варшава не уверена, что Киев выстоит. Но в Киеве видят в этом сигнал о том, что в ЕС начинают воспринимать российскую угрозу все более и более серьезно и предметно. И не только сигнал видят, но и шанс для себя. Хотя в такой оптимизм непросто поверить, глядя из мирной Варшавы или предрождественского Таллинна.