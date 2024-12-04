Выпуск промышленной продукции в Эстонии вырос после длившегося более двух лет спада

Ведущий аналитик Департамента статистики Хелле Бундер отметила, что спустя долгое время объем продукции обрабатывающей промышленности в октябре немного увеличился.

«После почти 2,5 года сокращения объемов производство увеличилось по сравнению с октябрем 2023 года на 0,8%», — добавила Бундер.

В октябре увеличение объемов промышленного производства наблюдалось в половине отраслей обрабатывающей промышленности. Среди наиболее весомых отраслей промышленности увеличилось производство продуктов питания (6,4%), изделий из металла (3,8%), электрооборудования (9,9%) и строительных материалов (8%). Сокращение среди наиболее весомых отраслей промышленности наблюдалось в деревообработке (4,1%), производстве компьютеров и электронного оборудования (7,4%), а также транспортных средств, прицепов и полуприцепов (3,2%).

В октябре 2024 года на внешнем рынке было продано 67,7% общего объема продукции обрабатывающей промышленности.

По сравнению с октябрем 2023 года продажа продукции в обрабатывающей промышленности выросла в текущих ценах на 1,9% (согласно календарно откорректированным данным). Продажа продукции на внутреннем рынке сократилась на 3,5%, продажа продукции на экспорт увеличилась на 5%.

Согласно сезонно откорректированным данным, в октябре объемы как промышленного производства, так и обрабатывающей промышленности увеличились по сравнению с сентябрем на 1,5%.

В сфере энергетики производство электроэнергии в октябре количественно (MВт-ч) увеличилось на 20,6%, производство тепла сократилось на 14,4%.

Индекс объема промышленной продукции — индекс, который демонстрирует изменение объема промышленной продукции в постоянных ценах по сравнению с базовым периодом. Для расчета продукции в постоянных ценах используется индекс цен производителей.

Индекс промышленного оборота — индекс, который демонстрирует изменение стоимости проданной промышленной продукции в текущих ценах по сравнению с базовым периодом.

Промышленность — крупнейший сектор экономики и важный двигатель экономического роста. Индекс промышленного производства охватывает экономические показатели трех отраслей: горнодобывающей промышленности, энергетики и обрабатывающей промышленности.

Департамент статистики собирает и анализирует данные для проведения статистической работы «Индекс объема промышленной продукции» по заказу Министерства экономики и коммуникаций с целью получить обзор текущей ситуации в экономике Эстонии.