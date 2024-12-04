Тбилиси, неделя протестов: противостояние идет по кругу

Софистика о евроинтеграции

После начала протестов Кобахидзе пробовал успокоить страсти, заявляя, что власти не отказываются от общего курса на евроинтеграцию. Но критики «Грузинской мечты» считают это уловкой. Статус страны-кандидата в ЕС, который Грузия получила год назад, требует реформ в разных сферах национального законодательства, что, подчеркивает Гоголашвили, конечно, подразумевает переговоры.

«Расплывчатые, размытые объяснения и фразы, где говорится, что мы евроинтеграцию не прекращали - это софистика. Она работает на определенную аудиторию, людей, которые не могут понять. „Здесь что-то не так“, они думают. Может и правда, не прекращали, а просто идет какая-то перепалка и какое-то перетягивание каната с этими, с европейскими институтами, чтобы мы на наших условиях вошли в ЕС? Не на их условиях - что абсолютно нонсенс, конечно, для понимающих людей, потому что в Европейский Союз ты входишь только в результате определенных условий, очень четких и очень жестких условий», - говорит Гоголашвили.

Среди «аудитории» - та часть электората «Мечты», которая вместе с большинством граждан Грузии уверена, что страна должна стремиться в Евросоюз. Однако, как подчеркивает политолог Заал Аджапаридзе, правящая партия играет и на других чувствах избирателей, утверждая, что в этом европейском походе страна может потерять самобытность и часть суверенитета.