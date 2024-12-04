Страшное ДТП. Знаменитый велогонщик врезался в фургон – велосипед разлетелся надвое

Как оказалось, велогонщик во время тренировки врезался в дверь почтового фургона, которая открылась перед ним. Из-за удара велосипед спортсмена разломился на две части. Сам Эвенпул, к счастью, отделался достаточно легкими травмами, но все равно попал в больницу.

«К сожалению, такие аварии случаются по пять раз в день из-за людей, которые не обращают внимания на дорогу и открывают дверь. У Ремко болит плечо и рука, наш врач работает с ним. Велосипед сломался надвое. Но лучше велосипед, чем рука», - рассказал в интервью телеканалу Sporza глава команды бельгийца Soudal-QuickStep Патрик Лефевр.

Эвенепул в этом году стал олимпийским чемпионом: в Париже завоевал золотые медали в индивидуальной и групповой гонках. Также он является победителем веломногодневки «Вуэльта Испании» 2022 года,. У Эвенепула имеется три золотых, серебряная и две бронзовые медали чемпионатов мира.