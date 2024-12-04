ФОТО В Таллинне загорелось трехэтажное здание

В 7:11 в Центр тревоги поступило сообщение, что в трехэтажном здании слышен треск огня. Заявитель также заметил дым, выходящий из дома, однако сообщил, что внутри, по его словам, никого нет.

На место происшествия выехали спасательные команды Лиллекюла, Кесклинна и Нымме, первые из которых прибыли на место в 7:15.

Группа спасателей по борьбе с задымлением проникла в здание и обнаружила помещения, заполненные густым дымом. Они немедленно начали проверку помещений, чтобы убедиться, что в доме действительно никого нет. Здание оказалось пустым.

На первом этаже здания возникло открытое горение, пламя которого спасатели оперативно начали тушить. В здании также располагалась автомастерская, откуда был вынесен газовый баллон.

Пожар был локализован в 8:19. Работы по проветриванию помещений, измерению уровня угарного газа и вскрытию конструкций продолжаются.