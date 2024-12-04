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Продукция всемирно известного спортивного бренда производится в небольшом эстонском городке

Перевод: Дмитрий Рая
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Aclima OÜ под руководством Майве Саарепера обеспечивает работой 70 человек, являясь, одной из крупнейших предприятий Валга.
Aclima OÜ под руководством Майве Саарепера обеспечивает работой 70 человек, являясь, одной из крупнейших предприятий Валга. Фото: Arvo Meeks

Людям, ценящим спортивный образ жизни, хорошо известен бренд норвежской семейной компании Aclima, производящей спортивное белье и одежду. Но не самая дешевая продукция Aclima производится вовсе не в Норвегии, а в приграничном эстонском городе Валга.

Компания Aclima имеет долгую историю в Норвегии, и не будет преувеличением сказать, что она является одним из флагманов норвежской легкой промышленности. Когда в 1939 году Эйвинд Йохансен вместе со своей женой Эльзой основал компанию Tuna Textil AS в Драммене, он, вероятно, и не подозревал, что ровно через 60 лет производство переместится из Норвегии в эстонский город Валга, а норвежская овечья шерсть будет заменена мериносовой шерстью из Новой Зеландии. Но именно так и произошло, и вот уже четверть века продукция Aclima производится в Валга.

В 1990-х многие компании в Западной и Северной Европе искали возможности перенести производство в более дешевые страны Восточной Европы. Так поступила и компания Aclima, которая искала возможности для производства в Эстонии, Латвии и Литве. В то время норвежским владельцам понравился как инвестиционный климат в Эстонии, так и общий уровень развития страны, который был выше, чем в других странах Балтии.

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