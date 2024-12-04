Продукция всемирно известного спортивного бренда производится в небольшом эстонском городке

Компания Aclima имеет долгую историю в Норвегии, и не будет преувеличением сказать, что она является одним из флагманов норвежской легкой промышленности. Когда в 1939 году Эйвинд Йохансен вместе со своей женой Эльзой основал компанию Tuna Textil AS в Драммене, он, вероятно, и не подозревал, что ровно через 60 лет производство переместится из Норвегии в эстонский город Валга, а норвежская овечья шерсть будет заменена мериносовой шерстью из Новой Зеландии. Но именно так и произошло, и вот уже четверть века продукция Aclima производится в Валга.