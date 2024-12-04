Стоит ли посещать Грузию в разгар протестов? МИД Эстонии рассказал, как себя обезопасить

Прошла неделя с тех пор, как заявление премьер-министра Грузии о заморозке переговоров о вступлении в Евросоюз на четыре года спровоцировало массовые протесты в Тбилиси, собравшие десятки тысяч человек. Очередную акцию у здания парламента разогнал полицейский спецназ, однако протестующие не перестают выходить на улицы. Конфликт между правящей партией «Грузинская мечта» и теми, кто считает ее власть нелегитимной, а отход от европейского курса - нарушением Конституции, по-прежнему не утихает.

Как сообщает Би-би-си, вечером во вторник была надежда, что очередной митинг разрешится спокойнее. Но в половине одиннадцатого полиция вновь включила водометы и начала стрелять в ряды демонстрантов капсулами с едким газом.

МИД: зарегистрируйте поездку, чтобы вам могли оказать помощь

По словам пресс-секретаря Министерства иностранных дел Эстонии Бретти Сарапуу, в основном демонстрации проходят в Тбилиси на проспекте Руставели, проспекте Чавчавадзе и площади Героев, а также в других близлежащих районах.

«Напряженность между демонстрантами и полицией может нарастать без предупреждения, - отмечает Сарапуу. - Мы советуем следить за местными СМИ, избегать скопления людей и следовать распоряжениям местных властей».

В министерстве также отметили, что при путешествии за границу следует зарегистрировать свою поездку на портале Reisi Targalt. Это необходимо сделать для того, чтобы в случае возникновения кризисной ситуации путешественнику из Эстонии (в том числе серопаспортнику) можно было оказать консульскую защиту и другую помощь.

За актуальными рекомендациями МИД в отношении Грузии также можно следить на портале Reisi Targalt. На сайте указана информация о том, где проходят протесты и какие части Грузии МИД Эстонии посещать не советует.