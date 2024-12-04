Nordic Aviation Group представила заявление о банкротстве

На данный момент для Nordica назначены временные управляющие, а суд наложил ограничение на все операции с активами Nordica. В ближайшее время суд также назначит временного администратора по банкротству Xfly.

С объявлением о неплатежеспособности повседневная экономическая деятельность предприятия прекращается, а это означает, что осуществление платежей, публикация информации или принятие обязательств со стороны предприятия очень ограничены. До сих пор предприятие сосредоточилось на составлении заявления о банкротстве и предотвращении дальнейших потерь кредиторов.

При этом ко всем кредиторам, включая сотрудников, арендодателей самолетов, клиентов и поставщиков услуг, относились одинаково. В дальнейшем назначение временного конкурсного управляющего для Nordica и Xfly будет осуществляться на основании указаний конкурсного управляющего, а все вопросы, связанные с задолженностью, будут решаться в ходе процедуры банкротства в соответствии с действующим законодательством.

Что касается сотрудников Nordic Aviation Group, то в сотрудничестве с Кассой по безработице начат процесс коллективного увольнения, который помогает работникам, у которых были прямые трудовые отношения с предприятием, получать установленные законом выплаты. После установленного законом двухнедельного периода переговоров предприятие отправляет работникам уведомления об увольнении, и работники могут подать заявление на получение пособия по безработице.