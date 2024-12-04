Предприятие Nordic Aviation Group 29 ноября подало в суд заявление о признании компаний Nordica и Xfly банкротами.
Nordic Aviation Group представила заявление о банкротстве
На данный момент для Nordica назначены временные управляющие, а суд наложил ограничение на все операции с активами Nordica. В ближайшее время суд также назначит временного администратора по банкротству Xfly.
С объявлением о неплатежеспособности повседневная экономическая деятельность предприятия прекращается, а это означает, что осуществление платежей, публикация информации или принятие обязательств со стороны предприятия очень ограничены. До сих пор предприятие сосредоточилось на составлении заявления о банкротстве и предотвращении дальнейших потерь кредиторов.
При этом ко всем кредиторам, включая сотрудников, арендодателей самолетов, клиентов и поставщиков услуг, относились одинаково. В дальнейшем назначение временного конкурсного управляющего для Nordica и Xfly будет осуществляться на основании указаний конкурсного управляющего, а все вопросы, связанные с задолженностью, будут решаться в ходе процедуры банкротства в соответствии с действующим законодательством.
Что касается сотрудников Nordic Aviation Group, то в сотрудничестве с Кассой по безработице начат процесс коллективного увольнения, который помогает работникам, у которых были прямые трудовые отношения с предприятием, получать установленные законом выплаты. После установленного законом двухнедельного периода переговоров предприятие отправляет работникам уведомления об увольнении, и работники могут подать заявление на получение пособия по безработице.
Временный управляющий по банкротству подает в Кассу по безработице заявление о выплате пособия по банкротству от имени работников для покрытия утраченной заработной платы и других установленных законом сумм от предприятия. Компании также расторгли все контракты на обслуживание арендованного персонала с партнерами по сотрудничеству, которые могут продолжать предлагать свои услуги другим авиакомпаниям или подать в суд заявление о признании банкротства.
Со своей стороны, Nordic Aviation Group, помимо информационного дня, организованного совместно с Эстонской кассой по безработице, организовала информационные дни для сотрудников действующих в регионе авиакомпаний, чтобы помочь работникам беспрепятственно найти нового работодателя.
Большинство использованных в лизинге самолетов Nordic Aviation Group были своевременно возвращены в пункт назначения, указанный лизинговыми компаниями. Nordic Aviation Group также вернула в Таллиннский аэропорт самолеты, принадлежащие Transporti Varahaldus OÜ, с последующим надлежащим хранением и, при необходимости, техническим обслуживанием самолетов, что позволяет Transporti Varahaldus продолжить процесс продажи самолетов.
В ходе процедуры банкротства общество по согласованию с конкурсным управляющим продолжает сотрудничать с контрагентами на минимально необходимом уровне в целях сохранения стоимости своих активов и предотвращения дополнительного ущерба кредиторам.
Согласно поданному в суд заявлению, после вычета стоимости активов предприятие имеет долги на сумму 38 млн евро. В ходе процедуры банкротства может измениться как стоимость активов предприятия, так и его долгов.