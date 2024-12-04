Литва: страны Балтии должны держаться вместе, как кулак

«В этом геополитическом контексте все три страны Балтии должны держаться вместе, как пальцы в кулаке. Все страны сталкиваются с проблемами в своих бюджетах, но в следующем году Литва планирует выделить на оборону 3,5% валового внутреннего продукта. Такая демонстрация того, что мы много вкладываем в обеспечение безопасности, является хорошим знаком и для новой администрации США», - заявил Саулюс Сквернялис после встречи со спикером Сейма Дайгой Миериной во вторник в Риге.

Политик, выбравший Латвию для своего первого зарубежного визита в качестве спикера Сейма, также подчеркнул, что проект железной дороги европейской колеи Rail Baltica должен быть завершен к 2030 году, поскольку он чрезвычайно важен для усиления военной мобильности.

В ходе встречи с президентом Латвии Эдгарсом Ринкявичюсом была отмечена необходимость приложить усилия для поддержания внимания Европейского союза и усиления его роли для того, чтобы Грузия, Молдова и Армения продолжили реформы и усилия по консолидации демократии, верховенства закона, и европейских ценностей.

«Ситуация в Грузии вызывает особую озабоченность, мы поддерживаем стремление грузинского общества продолжать интеграцию страны в евроатлантические структуры и осуждаем применение насилия в отношении протестующих», - заявил Сквернялис.

Глава латвийского парламента, в свою очередь, выразила сожаление по поводу того, что нынешнее правительство Грузии отвернулось от демократических ценностей.

Сквернялис также отметил после встречи, что применение насилия в этой стране Южного Кавказа подлежит осуждению и вызывает большую обеспокоенность.

Ранее на этой неделе три страны Балтии совместно договорились применить национальные санкции к грузинским должностным лицам, которые способствовали силовому подавлению мирных акций протеста. Санкции были введены после того, как ОМОН в Тбилиси применил против протестующих резиновые пули, водометы и слезоточивый газ. В свою очередь демонстранты использовали пиротехнические средства.