Тартуский уездный суд признал Игоря Боговского и Ирину Боговскую виновными в отмывании денег, полученных преступным путем из Украины, в составе группы и в крупном размере. Также Игорь Боговский был признан виновным в сокрытии имущества от банкротного управляющего в крупных размерах, а Ирина Боговская - в содействии этому.
Виновный в отмывании денег из Украины приговорен к длительному тюремному заключению
Суд приговорил Игоря Боговского к реальному тюремному заключению сроком на 6 лет и 6 месяцев, а Ирину Боговскую - к условному лишению свободы сроком на 4 года. Условное наказание может быть приведено в исполнение, если в течение испытательного срока в 4 года и 6 месяцев подсудимая совершит новое умышленное преступление. После вступления приговора в силу у осужденных будут конфискованы пять автомобилей и другое имущество, а также они обязаны выплатить более 10 000 евро судебных издержек.
Согласно обвинительному заключению Лыунаской окружной прокуратуры, обвиняемые получили в свое распоряжение не менее трех раз около 300 000 евро в гривнах, которые перевозились через таможенную границу Европейского союза и разные страны. При этом обвиняемые знали, что наличные деньги были получены преступным путем, а их цель заключалась в доставке этих средств в качестве курьеров.
«По данным, собранным в ходе досудебного производства, деньги происходили из Украины, где после полномасштабного вторжения России они были похищены из касс банков, банкоматов и терминалов. Затем украденные деньги перевозились через границу Европейского союза для введения их в оборот на территории ЕС», - пояснила прокурор Лыунаской окружной прокуратуры Кайри Калдоя.
Согласно обвинению, помимо транспортировки похищенных в Украине средств, обвиняемые обменивали часть денег криминального происхождения в валютных обменных пунктах Эстонии на евро, приобретали имущество для сокрытия источника происхождения денег и вносили наличные средства на свои банковские счета. Банку также предоставлялась ложная информация о происхождении средств.
«Чтобы легализовать деньги и ввести их в оборот в Эстонии, обвиняемые в течение одной недели января 2023 года 14 раз обменяли украинские гривны на суммы менее 1000 евро в различных обменных пунктах Эстонии, что позволяло совершать такие операции анонимно. Часть гривен также была обменена на евро в Латвии и Литве. Кроме того, они приобретали зарегистрированное имущество и вели довольно расточительный образ жизни. Разумеется, все сделки совершались наличными», - добавила Калдоя.
Приговор суда демонстрирует, насколько легкомысленно обвиняемые были готовы совершить серьезное преступление ради быстрой прибыли. «Отмывание денег помогает преступникам достичь своих целей, так как позволяет легализовать доходы, полученные преступным путем. Государство должно реагировать на отмывание денег твердо и осуждающе, потому что преступление никогда не должно окупаться. Прокуратура добивалась конфискации имущества, полученного преступным путем, и назначения обвиняемому длительного реального лишения свободы», - заявила прокурор Кайри Калдоя. После вступления приговора в силу будут конфискованы пять автомобилей, квадроцикл, мотоцикл, гидроцикл и два прицепа.
«Особенностью данного уголовного дела стало то, что из Украины поступила лишь информация о крупных объемах похищенных гривен. Однако, по оценке прокуратуры, на основании собранных доказательств можно было достоверно утверждать, что обвиняемые знали о преступном происхождении средств и стремились его скрыть.
Таким образом, этот приговор является знаковым, поскольку расширяет границы дел об отмывании денег, смещая фокус с объективных обстоятельств преступления и детального доказательства предшествующего преступления на субъективную сторону - осведомленность обвиняемого о том, что он совершает сделки с преступными средствами, и стремление легализовать их или скрыть происхождение. После вступления этого решения в силу судебная практика станет ближе к реальной жизни и позволит правоохранительным органам более эффективно привлекать дела об отмывании денег к суду», - пояснила Калдоя.
Суд также признал Игоря Боговского виновным в том, что в период с июня 2022 года по июнь 2024 года, когда он был обязан предоставить банкротному управляющему информацию о своем финансовом состоянии в связи с продолжающимся в отношении него конкурсным производством, он скрыл от банкротного управляющего и доходы, полученные на его банковские счета за рубежом, и имущество, которое он оформил на имя Ирины Боговской. Согласно обвинению, он переписал на Ирину Боговскую пять автомобилей, квадроцикл, мотоцикл, гидроцикл, два прицепа и недвижимость. Всего, по данным обвинения, он скрыл от конкурсного управляющего имущество стоимостью как минимум 88 767 евро.
Приговор суда еще не вступил в законную силу.