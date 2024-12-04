Виновный в отмывании денег из Украины приговорен к длительному тюремному заключению

«Чтобы легализовать деньги и ввести их в оборот в Эстонии, обвиняемые в течение одной недели января 2023 года 14 раз обменяли украинские гривны на суммы менее 1000 евро в различных обменных пунктах Эстонии, что позволяло совершать такие операции анонимно. Часть гривен также была обменена на евро в Латвии и Литве. Кроме того, они приобретали зарегистрированное имущество и вели довольно расточительный образ жизни. Разумеется, все сделки совершались наличными», - добавила Калдоя.

Приговор суда демонстрирует, насколько легкомысленно обвиняемые были готовы совершить серьезное преступление ради быстрой прибыли. «Отмывание денег помогает преступникам достичь своих целей, так как позволяет легализовать доходы, полученные преступным путем. Государство должно реагировать на отмывание денег твердо и осуждающе, потому что преступление никогда не должно окупаться. Прокуратура добивалась конфискации имущества, полученного преступным путем, и назначения обвиняемому длительного реального лишения свободы», - заявила прокурор Кайри Калдоя. После вступления приговора в силу будут конфискованы пять автомобилей, квадроцикл, мотоцикл, гидроцикл и два прицепа.

«Особенностью данного уголовного дела стало то, что из Украины поступила лишь информация о крупных объемах похищенных гривен. Однако, по оценке прокуратуры, на основании собранных доказательств можно было достоверно утверждать, что обвиняемые знали о преступном происхождении средств и стремились его скрыть.

Таким образом, этот приговор является знаковым, поскольку расширяет границы дел об отмывании денег, смещая фокус с объективных обстоятельств преступления и детального доказательства предшествующего преступления на субъективную сторону - осведомленность обвиняемого о том, что он совершает сделки с преступными средствами, и стремление легализовать их или скрыть происхождение. После вступления этого решения в силу судебная практика станет ближе к реальной жизни и позволит правоохранительным органам более эффективно привлекать дела об отмывании денег к суду», - пояснила Калдоя.

Суд также признал Игоря Боговского виновным в том, что в период с июня 2022 года по июнь 2024 года, когда он был обязан предоставить банкротному управляющему информацию о своем финансовом состоянии в связи с продолжающимся в отношении него конкурсным производством, он скрыл от банкротного управляющего и доходы, полученные на его банковские счета за рубежом, и имущество, которое он оформил на имя Ирины Боговской. Согласно обвинению, он переписал на Ирину Боговскую пять автомобилей, квадроцикл, мотоцикл, гидроцикл, два прицепа и недвижимость. Всего, по данным обвинения, он скрыл от конкурсного управляющего имущество стоимостью как минимум 88 767 евро.

Приговор суда еще не вступил в законную силу.