Энели Ефимова накануне чемпионата мира показала лучший результат сезона

В последний день соревнований Энели Ефимова продемонстрировала отличную скорость на дистанции 50 м брассом. Ее время – 29,40 стало также лучшим временем пловчихи в этом сезоне. В мировой рейтинговой таблице (короткая вода) это значит третье место.

Быстрее были лишь китаянка Тан Цяньтин (28,76) и итальянка Бенедетта Пилато (29,30). Следующими соревнованиями Ефимовой будет чемпионат мира по плаванию на короткой воде, которй пройдет с 10-15 декабря в Будапеште.

Мощный личный рекорд на этой же дистанции установила 17-летняя Эгле Салу – ее время 30,28. Этот результат стал третьим за всю историю Эстонии на этой дистанции.

В последний день соревнований в различных возрастных классах были также побиты и три национальных рекорда. 18-летний Марк Ильчишин, готовящийся к чемпионату мира, одержал победу на дистанции 400 метров комплексом. Время 4.18,78 также является рекордом Эстонии среди юниоров.

Еще один юниорский рекорд Эстонии установила 15-летняя Маари Рандвали, занявшая третье место среди юниоров на дистанции 100 метров вольным стилем. Ее время - 55,62. Рандвяли также принимала участие в установлении национального рекорда в эстафете 4х100 среди взрослых: женская сборная Эстонии установила национальный рекорд со временем 3:45,79. Этот результат принес и золотую медаль среди юниоров. В женскую команду также вошли Инесса Сорокин, Кирке Мадар и Эгле Салу.

В индивидуальном зачете в последний день золотую медаль завоевал также Сийм Кескюла, который стал лучшим среди юниоров на дистанции 200 метров вольным стилем со временем 1:47.00. также на пьедестал в разных возрастных группах поднимались Кирке Мадар, Полина Совца, Керту Канн, парапловец Рихард Лейб, Анете Боллверк, Айрон Паюла и Мария Романюк. Эстонские пловцы также поднялись на пьедестал почета и в двух эстафетах.

Трое эстонских спортсменов также получили награды и лучших пловцов соревнований. Лучшей спортсменкой стала Энели Ефимова, лучшими юниорами – Эгле Салу и Сийм Кескюла.

Всего эстонская делегация завоевала в индивидуальных зачетах 8 золотых, 11 серебряных и 13 бронзовых медалей. Также еще пять медалей были завоеваны в эстафетах.