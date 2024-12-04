По словам главного экономиста Luminor Ленно Уускюла, обрабатывающая промышленность Эстонии ожидает улучшения экономической ситуации, но быстрого роста в этой сфере пока ждать не стоит, хотя спрос со стороны скандинавских стран начал постепенно увеличиваться.
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Экономист: скандинавские страны постепенно вытягивают эстонскую промышленность наверх
Уускюла отметил в пресс-релизе, что в октябре объемы обрабатывающей промышленности выросли на 0,8% по сравнению с октябрем прошлого года и на 3% по сравнению со средним показателем третьего квартала, однако все еще остаются немного ниже среднего уровня второго квартала (разница 0,3%). По его мнению, это, безусловно, хорошая новость, поскольку результаты октября показывают позитивные изменения на фоне слабых итогов третьего квартала.