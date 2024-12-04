Экономист: скандинавские страны постепенно вытягивают эстонскую промышленность наверх

Уускюла отметил в пресс-релизе, что в октябре объемы обрабатывающей промышленности выросли на 0,8% по сравнению с октябрем прошлого года и на 3% по сравнению со средним показателем третьего квартала, однако все еще остаются немного ниже среднего уровня второго квартала (разница 0,3%). По его мнению, это, безусловно, хорошая новость, поскольку результаты октября показывают позитивные изменения на фоне слабых итогов третьего квартала.

«Тем не менее, по данным за один месяц рано делать выводы о завершении спада и начале стабилизации. Скорее продолжаются два противоположных тренда. С одной стороны, рынки наших торговых партнеров восстанавливаются, особенно активизируются важные для нас секторы строительства и недвижимости. С другой стороны, наша продукция стала заметно дороже, а цепочки поставок сложнее, из-за чего компании продолжают терять свои позиции. Итог зависит от того, какой из трендов окажется сильнее. Низкий уровень использования ресурсов и отсутствие инвестиций в предыдущие годы также негативно сказываются на нашей конкурентоспособности, так как это делает продукцию дороже из-за фиксированных затрат», - объяснил Уускюла.