Эстонские пограничники во вторник задержали на эстонско-российской контрольной линии российского гражданина, попросившего международной защиты.
Эстонские пограничники задержали на границе россиянина, запросившего убежище
Нарушитель границы был замечен пограничниками заставы Саатсе в приграничной зоне у деревни Улитина волости Сетумаа Выруского уезда, сообщила в среду BNS пресс-служба Лыунаской префектуры.
Задержанный попросил международной защиты и был доставлен на погранзаставу для проведения процессуальных действий.