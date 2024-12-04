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Эстонские пограничники задержали на границе россиянина, запросившего убежище

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Граница Эстонии и России. Иллюстративное фото.
Граница Эстонии и России. Иллюстративное фото. Фото: Arved Breidaks

Эстонские пограничники во вторник задержали на эстонско-российской контрольной линии российского гражданина, попросившего международной защиты.

Нарушитель границы был замечен пограничниками заставы Саатсе в приграничной зоне у деревни Улитина волости Сетумаа Выруского уезда, сообщила в среду BNS пресс-служба Лыунаской префектуры.

Задержанный попросил международной защиты и был доставлен на погранзаставу для проведения процессуальных действий.

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