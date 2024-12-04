Enefit Power запустила 11-й энергоблок Балтийской электростанции. Но, как оказалось, это не означает, что цены на тепло для нарвитян останутся на уровне прошлого года - вероятно, они все-таки вырастут, правда, пока трудно сказать, на сколько.
Enefit Power запустила 11-й энергоблок Балтийской электростанции, но цены на отопление все равно вырастут
В конце августа Enefit Power подала ходатайство в Департамент конкуренции на повышение цены, запросив 117,6 евро за МВт/ч, но департамент согласовал цену в 111,2 евро за МВт/ч. Для нарвитян с учетом надбавки от Narva Soojusvõrk это бы означало конечную цену в размере 125-130 евро за МВт/ч (все цены здесь и далее указаны уже с учетом налога с оборота). В таком случае по сравнению с ценой прошлого года стоимость выросла бы почти на 50%.
В начале ноября дочернее предприятие Eesti Energia Enefit Power заявила, что запустит 11-й энергоблок Балтийской электростанции и, таким образом, поможет жителям Нарвы со счетами за отопление. Но извещение о том, что этой зимой будет действовать прошлогодний тариф на отопление, нарвитяне не получили. Почему же?
По словам главы Narva Soojusvõrk Павла Рушелюка, энергоблок был запущен еще 30 ноября, но ни 1, ни 2 декабря производимое им электричество на бирже не продалось, поэтому в эти дни для нарвитян будет действовать новый, высокий тариф с ценой в 125-130 евро за МВт/ч. В более холодный день, 3 декабря, произведенное электричество удалось продать, поэтому в этот день отопление для конечного потребителя обошлось по цене в 90 евро за МВт/ч.
Таким образом, цена на отопление в декабре будет «плавать» в зависимости от погоды, цен на электроэнергию на рынке и других факторов. «Сейчас можно прогнозировать, что в ближайшие дни цены на отопление останутся высокими. А конечные цены на отопление за декабрь люди узнают только в начале января», - сказал Рушелюк Rus.Postimees, добавив, что мониторинг цен происходит каждый час.
Напомним, что 11-ый энергоблок работает на сланце и древесной щепе, производя электричество, а параллельно с этим производит теплоэнергию. Enefit Power продает электричество, произведенное на 11-ом энергоблоке, попутно обеспечивая город теплоэнергией. Но выгодно продать его можно только если биржевая цена на электричество остается довольно высокой.
Для того, чтобы электричество, произведенное на 11-ом энергоблоке, продавалось, необходимо, чтобы его биржевая цена составляла 100 или более евро за МВт/ч. Например, если погода в январе будет очень холодной, есть шанс, что электричество будет выгодно производить на 11-ом энергоблоке и, соответственно, продавать на бирже.
«В очень холодное время не хватает работы основных "дешевых" производителей энергии, и на рынок выходят более дорогие. Тогда работа 11-ого энергоблока будет выгодной», - добавил Рушелюк.
Получается, что цена на отопление за декабрь для нарвитян будет смешанной - в некоторые, не особо удачные дни с теплой погодой будет действовать новая цена в 130 евро за МВт/ч, в более холодные - цена в 90 евро за МВт/ч. Помимо погоды на ситуацию могут влиять другие факторы, например, выход из строя других электростанций.