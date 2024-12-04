Enefit Power запустила 11-й энергоблок Балтийской электростанции, но цены на отопление все равно вырастут

В конце августа Enefit Power подала ходатайство в Департамент конкуренции на повышение цены, запросив 117,6 евро за МВт/ч, но департамент согласовал цену в 111,2 евро за МВт/ч. Для нарвитян с учетом надбавки от Narva Soojusvõrk это бы означало конечную цену в размере 125-130 евро за МВт/ч (все цены здесь и далее указаны уже с учетом налога с оборота). В таком случае по сравнению с ценой прошлого года стоимость выросла бы почти на 50%.

В начале ноября дочернее предприятие Eesti Energia Enefit Power заявила, что запустит 11-й энергоблок Балтийской электростанции и, таким образом, поможет жителям Нарвы со счетами за отопление. Но извещение о том, что этой зимой будет действовать прошлогодний тариф на отопление, нарвитяне не получили. Почему же?

По словам главы Narva Soojusvõrk Павла Рушелюка, энергоблок был запущен еще 30 ноября, но ни 1, ни 2 декабря производимое им электричество на бирже не продалось, поэтому в эти дни для нарвитян будет действовать новый, высокий тариф с ценой в 125-130 евро за МВт/ч. В более холодный день, 3 декабря, произведенное электричество удалось продать, поэтому в этот день отопление для конечного потребителя обошлось по цене в 90 евро за МВт/ч.