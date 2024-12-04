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Снова Китай, снова допинг! Стало известно, как WADA покрывало махинации китайцев

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Юфэй Чжан, этим летом завоевала шесть медалей на Играх в Париже. Это можно назвать олимпийским рекордом Парижа, хотя Чжан так и не стала олимпийской чемпионкой, а пять ее наград составили бронзовые медали.
Юфэй Чжан, этим летом завоевала шесть медалей на Играх в Париже. Это можно назвать олимпийским рекордом Парижа, хотя Чжан так и не стала олимпийской чемпионкой, а пять ее наград составили бронзовые медали. Фото: CLODAGH KILCOYNE

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) вновь оказалось в центре скандала. Теперь стало известно, как руководство WADA решило оставить следователей, занимавшихся китайским мошенничеством с допингом (несколько лет назад 23 китайских пловца были пойманы с положительной допинг-пробой), без важной информации.

В середине 2020 года следственное подразделение WADA направило высокопоставленным чиновникам агентства доклад, содержащий предупреждение в отношении Китая. Следователи пообщались с врачом, работавшим в Министерстве спорта Китая, который утверждал, что Китай десятилетиями проводил спонсируемую государством допинговую программу, пишет The New York Times.

Хотя информация от врача не была суперновостью, поскольку он бежал из Китая в 2017 году, это был надежный источник. Безусловно, перед некоторыми чиновниками разворачивались потенциальные кошмарные сценарии, поскольку мировая общественность все еще приходила в себя от потрясшей Олимпиаду государственной допинговой программы России.

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