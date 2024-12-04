Всемирное антидопинговое агентство (WADA) вновь оказалось в центре скандала. Теперь стало известно, как руководство WADA решило оставить следователей, занимавшихся китайским мошенничеством с допингом (несколько лет назад 23 китайских пловца были пойманы с положительной допинг-пробой), без важной информации.
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Снова Китай, снова допинг! Стало известно, как WADA покрывало махинации китайцев
В середине 2020 года следственное подразделение WADA направило высокопоставленным чиновникам агентства доклад, содержащий предупреждение в отношении Китая. Следователи пообщались с врачом, работавшим в Министерстве спорта Китая, который утверждал, что Китай десятилетиями проводил спонсируемую государством допинговую программу, пишет The New York Times.