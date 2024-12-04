Снова Китай, снова допинг! Стало известно, как WADA покрывало махинации китайцев

В середине 2020 года следственное подразделение WADA направило высокопоставленным чиновникам агентства доклад, содержащий предупреждение в отношении Китая. Следователи пообщались с врачом, работавшим в Министерстве спорта Китая, который утверждал, что Китай десятилетиями проводил спонсируемую государством допинговую программу, пишет The New York Times.

Хотя информация от врача не была суперновостью, поскольку он бежал из Китая в 2017 году, это был надежный источник. Безусловно, перед некоторыми чиновниками разворачивались потенциальные кошмарные сценарии, поскольку мировая общественность все еще приходила в себя от потрясшей Олимпиаду государственной допинговой программы России.