Солидный иск: бывший вице-мэр Тарту рассчитывает получить от государства огромную компенсацию

Вчера продолжилось судебное разбирательство между Парвелом Пруунсильдом и Прийтом Хумалом, где первым делом был рассмотрен иск Хумала о возмещении ущерба.

Его адвокат Танель Каск заявил в суде, что из-за подозрений, выдвинутых против Хумала, тот не смог продолжить работу на должности вице-мэра.

Адвокаты Хумала подсчитали, что в результате бывший вице-мэр понес убытки в размере 77 000 евро. В эту сумму входят недополученная заработная плата, компенсация за автомобиль и оплата за работу в горсобрании.

Напомним, что 9 апреля 2024 года прокуратура направила в Тартуский уездный суд уголовное дело, в котором вице-мэр Тарту Прийт Хумал обвиняется в нарушении запрета на совершение действия в особо крупном размере, а Парвел Пруунсильд - в пособничестве и подстрекательстве к тому же преступлению.

Согласно обвинению, Хумал в качестве вице-мэра Тарту участвовал в различных собраниях, беседах и заседаниях в Тартуской горуправе в связи с отказом от старого здания Эстонского национального музея, на которых он выражал позицию свою и Пруунсильда, чтобы город отказался от приобретения этого имущества, и Пруунсильд добился желаемого результата.

Бизнесмен хотел, чтобы здание было приобретено студенческой корпорацией Sakala, членом которой он является. В январе 2023 года Sakala приобрела объект недвижимости на аукционе за 1,22 млн евро.

Сам Пруунсильд назвал возбужденное в отношении него дело политическим.