Количество ДТП с участием пешеходов в Таллинне снизилось на 40%

«За последние пять лет мы наблюдаем устойчивое снижение числа пострадавших в ДТП в центре города. Это очень положительная тенденция. В количественном выражении это означает, что на 23 пешехода меньше получили травмы, что составляет снижение на 43% по сравнению с предыдущими годами. Аварии с участием автомобилей сократились на четверть: с 102 случаев в прошлом году до 75 в этом году. Число происшествий с легкими транспортными средствами, такими как электросамокаты, осталось на том же уровне - 77 пострадавших как в прошлом, так и в этом году», - рассказал глава службы надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры Таави Кирс в утренней программе ETV.

«Когда я пришел работать в дорожную полицию, я поставил своей целью защиту менее защищенных участников дорожного движения, и вместе с властями Таллинна этот проект был реализован», - отметил Кирс.

Количество нарушений скорости в центре Таллинна выросло в полтора раза. «Тем не менее, эта тема пока не стала широко обсуждаемой, и, безусловно, нарушения скорости будут происходить и дальше. Но главное позитивное достижение снижения скорости заключается в том, что люди стали лучше замечать опасные ситуации, быстрее реагировать, а количество пострадавших и тяжесть травм уменьшились», - добавил он.

Таави Кирс подчеркнул, что зоны с пониженной скоростью, особенно в центре города, выбираются тщательно. Там, где пересекаются пути различных участников движения, высокая плотность трафика и разные скорости движения, риск аварий особенно велик. Снижение скорости помогает минимизировать эти риски.

«Я хочу подчеркнуть, что этот проект демонстрирует, как можно повысить безопасность дорожного движения, изменив определенные подходы и принципы. Это важно. Таллиннский городской ландшафт заметно движется в сторону повышения безопасности. Конечно, в движении всегда приходится искать компромиссы, и каждая ситуация, связанная с уменьшением скорости, должна оцениваться индивидуально», - заключил Кирс.