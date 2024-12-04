Участники протеста против президента Южной Кореи Юн Сок Ёля кричат около парламента страны, после неудачной попытки президента ввести в стране чрезвычайное положение, 4 декабря 2024 года.
Участники протеста против президента Южной Кореи Юн Сок Ёля кричат около парламента страны, после неудачной попытки президента ввести в стране чрезвычайное положение, 4 декабря 2024 года. Фото: AFP / Scanpix

3 декабря Юн Сок Ёль, президент Южной Кореи, страны с одной из самых мощных экономик мира и крупнейшей в регионе военной базой США, объявил в стране военное положение. Решение он объяснял борьбой с коммунистами. Через несколько часов парламент, большинство в котором имеют левые, отменил этот указ. Цензура так и не заработала. Армия фактически саботировала распоряжение президента. Теперь ему грозит отставка. Мы поговорили с экспертом из Сеула.

О подоплеке происходящего, влиянии на ситуацию Северной Кореи, Вашингтона и Москвы Rus.Postimees рассказал лектор одного из лучших университетов Южной Кореи Корё, кореевед Федор Тертицкий.

Кореевед и лектор Университета Корё Федор Тертицкий 4 декабря 2024 года рассказал Rus.Postimees о причинах и последствиях попытки президента Южной Кореи 3 декабря ввести военное положение.
Кореевед и лектор Университета Корё Федор Тертицкий 4 декабря 2024 года рассказал Rus.Postimees о причинах и последствиях попытки президента Южной Кореи 3 декабря ввести военное положение. Фото: из личного архива Федора Тертицкого
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