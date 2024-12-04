3 декабря Юн Сок Ёль, президент Южной Кореи, страны с одной из самых мощных экономик мира и крупнейшей в регионе военной базой США, объявил в стране военное положение. Решение он объяснял борьбой с коммунистами. Через несколько часов парламент, большинство в котором имеют левые, отменил этот указ. Цензура так и не заработала. Армия фактически саботировала распоряжение президента. Теперь ему грозит отставка. Мы поговорили с экспертом из Сеула.