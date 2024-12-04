Пилот разбившегося в Вильнюсе грузового самолета отправлен на лечение в Испанию

«Врачи клиники "Сантарос" оказали медицинскую помощь высочайшего уровня пострадавшему в авиакатастрофе пациенту и обеспечили ему эффективный уход. Чтобы иметь возможность дальнейшего лечения, по просьбе семьи его перевели в Испанию», - рассказала руководитель службы по связям с общественностью лечебного учреждения Юргита Юозайтите-Маркявичене.

На прошлой неделе в Вильнюсе недалеко от аэропорта разбился грузовой самолет. На борту самолета находился экипаж из четырех человек, один из которых - гражданин Испании - погиб. Также пострадали еще один испанец, немец и литовец. Ранее сообщалось, что состояние второго пострадавшего испанца тяжелое.

Из дома, рядом с который упал самолет, удалось спастись 13 жильцам. На выходных обломки самолета были убраны с места происшествия, а полиция прекратила охранять территорию. Как сообщили в Вильнюсском самоуправлении, Ассоциация стрелков Литвы переняла охрану.

До сих пор неясно, что стало причиной крушения грузового самолета.

Расследованием инцидента занимаются правоохранительные органы Литвы, Международная комиссия экспертов по авиационной безопасности, координируемая Министерством юстиции, и сама компания. Должностные лица не исключают версию о диверсии.

Потерпевший крушение Боинг 737 принадлежал испанской авиакомпании Swift Air и использовался для доставки DHL. Самолет летел из германского Лейпцига.