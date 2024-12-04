Министерство финансов намерено сделать электронные счета обязательными

Когда в 2014 году в декларацию по НДС была добавлена дополнительная форма подробного декларирования счетов-фактур, это увеличило налоговые поступления более чем на 100 млн евро. Отмена лимита в 1000 евро - следующий шаг, позволяющий получить четкое представление об объемах транзакций и предотвратить недобросовестную конкуренцию. Имея нынешние возможности, предприниматели могут использовать автоматические решения декларирования.

«Система декларирования счетов-фактур ежегодно приносит в бюджет девятизначную сумму за счет снижения недобросовестной конкуренции. Минимальный лимит транзакций в 1000 евро был компромиссом с критиками системы, но больше нет веских причин против охвата всех сделок», - сказал министр финансов Юрген Лиги.

Объем сделок ниже лимита в настоящее время довольно велик: например, по состоянию на декабрь 2023 года почти 90 000 налогоплательщиков задекларировали за год 327 млн евро входящего налога с оборота, который пришелся на сделки ниже лимита и, следовательно, не задекларированы. Иногда этим злоупотребляли путем ложного декларирования входящего налога и уменьшения налоговых обязательств.

Другая проблема - различия в данных, заявленных продавцом и покупателем, которые необходимо проверить Налогово-таможенному департаменту. В 2023 году в результате исправления ошибок в декларации относительно налога с оборота было добавлено 25 миллионов евро. Ошибки были в основном вызваны ручным вводом данных.

Для решения этих проблем в замысле разработки проекта были предложены две меры: отменить лимит в 1000 евро, т.е. все счета-фактуры должны декларироваться в приложении к декларации по налога с оборот, и установить обязанность электронной счета-фактуры для плательщиков налога с оборот. Таким образом осложнится совершение мошенничества с налогами, что в свою очередь, улучшит конкурентные условия для всех предпринимателей.

Использование электронных счетов постепенно растет, но только семь процентов налогоплательщиков имеют в регистре предприятий указание, что они принимают электронные счета. Использование электронных счетов не только влияет на получение налога с оборот, но имеет более широкое влияние. Административная нагрузка на предпринимателей в целом снижается, обязанность по отчетности упрощается, а качество данных улучшается.

Тема электронных счетов рассматривается и на уровне ЕС, и с 1 июля 2030 года они станут обязательными для трансграничных сделок. Некоторые государства-члены также внедряют их внутри страны. В деловом секторе электронные счета уже являются обязательными в Италии, а Польша, Латвия, Франция и Бельгия планируют сделать то же самое.