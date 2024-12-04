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Таллинн повысил арендную плату для православной церкви Московского патриархата более чем в два раза

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Кроме аренды по доступной цене, канцелярия митрополита еще совсем недавно имела право организовывать парковку на улице Пикк.
Кроме аренды по доступной цене, канцелярия митрополита еще совсем недавно имела право организовывать парковку на улице Пикк. Фото: Postimees

Старейшина таллиннского района Кесклинн Сандер Андла уведомил Эстонскую православную церковь Московского патриархата (ЭПЦ МП), что с 1 декабря за использование офисных помещений на улице Пикк в Старом городе в качестве возмещения ущерба взимается арендная плата, соответствующая рыночной цене, т. е. более чем вдвое выше прежнего.

«Несмотря на то, что управа района Кесклинн расторгла договор аренды с Эстонской православной церковью Московского патриархата, церковь не освободила эти помещения. Судебный спор по этому вопросу еще не завершен, и пока церковь будет продолжать использовать эти помещения для своей деятельности, районная управа будет ежемесячно выставлять ей счета по возмещению ущерба», - пояснил Андла.

Ранее размер возмещения ущерба составлял 819,48 евро в месяц, что равно сумме, которую церковь выплачивала городу за аренду помещений. В ноябре районная управа заказала экспертную оценку рыночной стоимости для недвижимости по адресу ул. Пикк, 64/1-4, согласно которой рыночная арендная плата за площади, находящиеся в пользовании ЭПЦ МП, составляет 1706,70 евро в месяц.

«Я посчитал необоснованным, что арендатор, с которым город расторг договор, продолжает деятельность на принадлежащих городу площадях и платит за это значительно меньше рыночной стоимости. Таким образом, мы установили сумму возмещения ущерба на уровне рыночной цены. В более долгой перспективе я по-прежнему уверен, что ЭПЦ МП должна освободить офисные помещения в Старом городе», - сказал старейшина района.

17 апреля этого года управа района Кесклинн направила ЭПЦ МП письмо о расторжении договора аренды помещений по адресу ул. Пикк, 64/1-4. Помещения нужно было освободить до 21 июля 2024 года. ЭПЦ МП оспорила расторжение договора в суде, и в настоящее время рассмотрение спора продолжается.

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