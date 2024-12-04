Таллинн повысил арендную плату для православной церкви Московского патриархата более чем в два раза

«Несмотря на то, что управа района Кесклинн расторгла договор аренды с Эстонской православной церковью Московского патриархата, церковь не освободила эти помещения. Судебный спор по этому вопросу еще не завершен, и пока церковь будет продолжать использовать эти помещения для своей деятельности, районная управа будет ежемесячно выставлять ей счета по возмещению ущерба», - пояснил Андла.

Ранее размер возмещения ущерба составлял 819,48 евро в месяц, что равно сумме, которую церковь выплачивала городу за аренду помещений. В ноябре районная управа заказала экспертную оценку рыночной стоимости для недвижимости по адресу ул. Пикк, 64/1-4, согласно которой рыночная арендная плата за площади, находящиеся в пользовании ЭПЦ МП, составляет 1706,70 евро в месяц.

«Я посчитал необоснованным, что арендатор, с которым город расторг договор, продолжает деятельность на принадлежащих городу площадях и платит за это значительно меньше рыночной стоимости. Таким образом, мы установили сумму возмещения ущерба на уровне рыночной цены. В более долгой перспективе я по-прежнему уверен, что ЭПЦ МП должна освободить офисные помещения в Старом городе», - сказал старейшина района.

17 апреля этого года управа района Кесклинн направила ЭПЦ МП письмо о расторжении договора аренды помещений по адресу ул. Пикк, 64/1-4. Помещения нужно было освободить до 21 июля 2024 года. ЭПЦ МП оспорила расторжение договора в суде, и в настоящее время рассмотрение спора продолжается.