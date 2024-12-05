- Я прощу прощения за, возможно, немного неуместную лексику, но заявления от первых лиц стран НАТО порой напоминают какой-то дипломатический петтинг. Я имею в виду разговоры о том, что они поддержат Украину, что Украина должна выйти на переговоры с позиции силы… И в итоге за этими словами ничего не стоит.

В НАТО 32 страны, и никакого консенсуса в отношении того, чтобы принимать в альянс Украину, в НАТО сейчас не имеется…

Павел Соболев. Фрагмент передачи. Фото: Konstantin Sednev

- Некоторые страны даже активно этому противоборствуют…

- Да, и более того, даже в стране-лидере НАТО, даже внутри США нет четкого мнения о том, что Украина должна стать членом НАТО в обозримом будущем. Так что все вот эти заявления ни к чему не ведут.

С другой же стороны, мы слышим риторику Зеленского, которая сейчас немного изменилась. Ему же тоже нужно подстраиваться под этот самый новый дискурс, который ему навязывается. Трамп, точнее, его спецпредставитель, Кит Келлогг, говорит, что Украина в рамках этих самых мирных переговоров должна будет отказаться от оккупированных территорий. При этом неизвестно, только от тех, что реально оккупированы, или также и от тех, что Россия просто записала своими в своей конституции.