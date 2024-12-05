В студии Postimees Артем Дудченко: при каких условиях могут начаться переговоры о прекращении войны?

- США объявили на этой неделе о новом пакете военной помощи Украине на сумму в 725 млн долларов. Пакет большой, но в последние месяцы очень часто говорилось, что поставки обещанного Вашингтоном оружия до Украины доходят очень медленно. Тем не менее, эти новости из Белого дома наверняка заметили в Кремле; можно ли сказать, что это те новости, которые усиливают позицию Украины на возможных переговорах, дают возможность диктовать условия?

- Российский олигарх Константин Малофеев, находящийся под западными санкциями, заявил газете Financial Times, что Владимир Путин, скорее всего, отклонит предложенный спецпосланником Дональда Трампа мирный план по урегулированию войны в Украине. Многие эксперты сейчас отмечают, что Кремль старается создать впечатление на Западе, что у Путина нет серьезной заинтересованности в переговорах. Так ли это на самом деле? Если да, то в чем может быть расчет такой игры Путина, ведь Трамп явно хочет подтвердить амбиции миротворца, а если Путин заартачится, то Трамп может и разозлиться?

- Трудно вообразить, как может быть снято, например, санкционное давление на Россию, как и ее выпускание из экономической изоляции, в чем, наверное, может быть главный интерес Кремля на потенциальных переговорах. Весь мир знает о жутких преступлениях РФ против мирного населения Украины, разве сможет Запад настолько поступиться моралью и вернуться к тем же торговым отношениям с РФ, если во главе ее останется человек, ответственный за массовые убийства? Нет ли тут неразрешимого противоречия, которое изначально делает невозможной успешность предполагаемых переговоров?

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