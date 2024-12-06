На седьмой день протестов против решения властей отложить начало переговоров о вступлении Грузии в ЕС в стране началась волна задержаний. О том, удастся ли протестующим отстоять курс Грузии на евроинтеграцию, в студии Postimees поразмышлял предприниматель, видный представитель грузинской общины Эстонии Мамукел Горелашвили.
Представитель грузинской общины: власть «Грузинской мечты» посыпалась изнутри, людям стало стыдно быть ее частью
Выдержки из беседы:
- Очень многие наблюдатели стали вспоминать сейчас события конца 2013 года в Украине, когда тогдашние украинские власти отложили в сторону соглашение об ассоциации с ЕС. Действительно ли нынешняя ситуация в Грузии очень похожа на украинскую 11-летней давности, или при всем внешнем сходстве, содержательные различия все-таки очень существенные?
- По содержанию эти ситуации все-таки разные. Сначала все-таки в Грузии прошли выборы, и уже тогда люди вышли на митинги, не признав результаты выборов. Ну а прямо вот удар в спину последовал уже тогда, когда вышел премьер-министр и сказал, что от Европы мы отказываемся. Это был тот толчок, который дал в первую очередь молодежи, студентам повод выйти на улицы и протестовать.
Потому что именно для молодежи это очень важно - иметь будущее. А жить в такой стране, какой сейчас является Грузия, с учетом того, что там творится… С этой властью впереди видно только что-то мутное.
- Венгрия, Словакия сейчас среди стран Европы наиболее лояльны режиму Путина, при этом Венгрия и Чехословакия были государствами, по отношению к которым СССР в послевоенный период открыто применил самую кровавую силу, и все удивляются, что у людей там сейчас так коротка историческая память. Но ведь Грузия стала жертвой военной агрессии России всего 16 лет назад, «ночь саперных лопаток» была в 1989 году, как же может в такой стране иметь успех на выборах пророссийская партия? И у грузин эта память коротка?
- Да, есть такое. Прошло время, люди многое подзабыли, но самое важное тут то, что про последнюю войну с Россией в 2008 году нынешняя власть Грузии говорит так, что во всем виноват Михаил Сааакашвили, что это он все начал. А так, мол, Россия была такая вся хорошая, и без Саакашвили все было хорошо, и Путин был хорошим дядей.
Многие люди приняли такую точку зрения, потому что им очень хорошо промыли мозги. Телевидение в этом смысле работает очень эффективно, есть такой канал «Имеди», что означает «надежда», люди его смотрят, и, учитывая, что нынешнюю власть выбрали уже 12-13 лет назад, люди со временем подсознательно стали во все это верить.
И люди все это сваливают сейчас уже не на Россию и Путина, а на Саакашвили. И это большая проблема. А сейчас еще также часто вспоминают, что вот, был Майдан, и потом в Украину зашла Россия. Украина потеряла большой кусок территории, было много погибших. И вот начинают говорить, что и в Грузии сейчас начинается Майдан, и поэтому, мол, Россия может зайти и в Грузию.
Но если так рассуждать, то тогда и выступления 9 апреля 1989 года, когда лопатами в Тбилиси зарубили людей, могли спровоцировать Россию, но как раз этими событиями в Грузии до сих пор гордятся, потому что считают, что в результате Грузия обрела свободу. Но я думаю, что сейчас сидеть в углу и бояться, что тебя могут ударить по рукам… Бояться говорить в голос и питаться объедками… Я считаю, что это неправильно.
- Про ту же Венгрию часто говорят, что Виктора Орбана поддерживают в сельской местности и малых городах, а, например, в Будапеште он не популярен, подобную логику часто используют и в других странах при анализе успехов на выборов популистских сил. Можно ли сказать и про Грузию, что «Грузинская мечта» популярна в сельской местности, в провинции, а в Тбилиси, Кутаиси, Батуми эту партию не любят?
- Да, если взять Тбилиси, Кутаиси, Батуми, то мы увидим, что там нынешняя власть проиграла на выборах. Дело в том, что в деревнях проще контролировать людей. Попросту давая им ту информацию, которую тебе выгодно давать. В деревнях у всех телевизоры, там никто не сидит в интернете и не читает.
Кроме того, проще в одной деревне построить дорогу и провести воду, чем сделать в большом городе что-то значительное. Если посмотреть результаты выборов, то в Тбилиси был тотальный проигрыш нынешней власти. Люди получают всю информацию, у них есть возможность всюду ездить, смотреть, что в Европе на самом деле происходит, а не слушать то, что им по телевизору показывают.
Так что да, раздробленность между городами и деревнями в Грузии, к сожалению, есть. Но потихоньку люди начинают просыпаться и в сельской местности, и в небольших районах. Люди сейчас смотрят, что происходят на митингах, и думают, ну куда дальше-то? Протестующих избивают до такого состояния, что они попадают в больницы.
- С вашей точки зрения, те люди, которые на самом деле отдают голоса за «Грузинскую мечту» на выборах, они отдают себе отчет в том, что эта партия является своего рода проводником российского влияния? Или же выбор в пользу этой партии для многих людей - это не симпатия к России, а в большей степени протест против Запада и некоторых его ценностей, вроде толерантности к разным меньшинствам, требований гендерного равенства?
- На самых первых выборах, которая «Грузинская мечта» выиграла, люди голосовали за нее по той причине, что они устали от тех вещей, которые творила партия Михаила Саакашвили. То есть на первых порах много людей вполне искренне поддерживали «Грузинскую мечту».
Ведь сам Бидзина Иванишвили, когда он только приехал в Грузию, финансировал Михаила Саакашвили. Можно было назвать его личным банкиром Саакашвили. Потом он сам захотел прийти к власти. Но тот человек, который приезжает в Грузию из России, у которого в России большой бизнес и у кого отличные отношения с Путиным, то он априори уже за Путина, и он будет проводить его политику.
Людей, которые сейчас поддерживают «Грузинскую мечту», можно разделить на несколько групп. Есть люди, которые просто до сих пор обижены на старую власть, есть люди, которые просто фанатично поддерживают эту партию, считают, что в этой партии собраны самые лучшие люди на свете. Но таких сторонников совсем мало. Ну и есть еще и те, кто действительно думает, что если попасть в Европу, то тогда всех мужчин изнасилуют, а всех женщин заставят жениться только на женщинах.
Влияние церкви, православной веры в Грузии на очень высоком уровне. Можно сказать, что вера стоит на первом месте. И новая власть умеет использовать в своих целях батюшек в приходах, эта тактика у них очень хорошо работает. И многие люди, у которых нет образования и доступа к нормальной информации, они просто слепо верят батюшкам и другим служителям церкви, которые говорят именно то, что нужно власти.
- Мы видим, что среди тех же грузинских дипломатов есть решимость к отставкам, потому что они не хотят разворота в своей работе от Европы в сторону России. Если посмотреть на ситуацию шире, можно ли сказать, что грузинские элиты, интеллектуалы, интеллигенция, настроены решительно и борьба за европейский выбор Грузии продолжится? Могут ли поддержать оппозицию военные, силовики? Видите ли вы тут повод для оптимизма?
- Да, потому что если мы вспомним ситуацию в Беларуси 2020 года, то я не припомню там ни одного случая перехода силовика на сторону народа. Если же говорить о дипломатах, то сейчас от 180 до 200 грузинских дипломатов отказались работать с нынешней властью. Есть послы, которые отказались быть послами.
Я знаю, что в МИД Грузии сейчас очень много работников, которые не понимают, что им делать дальше. Ведь 15-20 лет они работали на то, чтобы интегрировать Грузию в Европу. Это было делом их жизни. И вот сейчас один человек говорит им, что надо сделать разворот на 180 градусов.
Для этих людей это может быть настоящей трагедией. Поэтому у меня все-таки есть надежда, что мы сможем продолжить двигаться в сторону Европы. Потому что даже в силовых ведомствах есть люди, которые вот прямо сейчас пишут рапорты и уходят с должности.
- С вашей точки зрения, какие факторы могут быть сейчас самыми решающими в том, чтобы протестующие добились успеха, чтобы Грузия не отказалась от европейского вектора развития?
- Самый большой плюс, который виден сейчас, это то, что замок власти начал рушиться изнутри. Многие работники госучреждений, и силовики, и интеллигенция отказываются продолжать работать на власть. Власть это поняла, и по лицам представителей власти уже заметно, что они паникуют.
Люди уходят от них, быть вместе с властью стало непопулярным, стало немодным. Это считается некрасивым, это, скажем так, уже не клево. От власти убегает молодежь, те же актеры, те же певцы.
И с телеканала «Имеди» люди уходят. И именно то, что началось разрушение замка власти изнутри, дает надежду, что что-то случится, и при этом что-то хорошее.
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