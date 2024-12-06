Представитель грузинской общины: власть «Грузинской мечты» посыпалась изнутри, людям стало стыдно быть ее частью

- Да, есть такое. Прошло время, люди многое подзабыли, но самое важное тут то, что про последнюю войну с Россией в 2008 году нынешняя власть Грузии говорит так, что во всем виноват Михаил Сааакашвили, что это он все начал. А так, мол, Россия была такая вся хорошая, и без Саакашвили все было хорошо, и Путин был хорошим дядей.

Многие люди приняли такую точку зрения, потому что им очень хорошо промыли мозги. Телевидение в этом смысле работает очень эффективно, есть такой канал «Имеди», что означает «надежда», люди его смотрят, и, учитывая, что нынешнюю власть выбрали уже 12-13 лет назад, люди со временем подсознательно стали во все это верить.

И люди все это сваливают сейчас уже не на Россию и Путина, а на Саакашвили. И это большая проблема. А сейчас еще также часто вспоминают, что вот, был Майдан, и потом в Украину зашла Россия. Украина потеряла большой кусок территории, было много погибших. И вот начинают говорить, что и в Грузии сейчас начинается Майдан, и поэтому, мол, Россия может зайти и в Грузию.