На седьмой день протестов против решения властей отложить начало переговоров о вступлении Грузии в ЕС в стране началась волна задержаний. О том, удастся ли протестующим отстоять курс Грузии на евроинтеграцию, ведущий студии Postimees в 13.00 поговорит с предпринимателем, видным представителем грузинской общины Эстонии Мамукелом Горелашвили.
Студия Postimees: защитит ли народ Грузии свое право на европейский путь развития?
- Очень многие наблюдатели стали вспоминать сейчас события конца 2013 года в Украине, когда тогдашние украинские власти отложили в сторону соглашение об ассоциации с ЕС. Виктора Януковича и Партию регионов называли тогда подконтрольными Кремлю, такие же определения высказывают сейчас и в адрес «Грузинской мечты». Действительно ли нынешняя ситуация в Грузии очень похожа на украинскую 11-летней давности, или при всем внешнем сходстве, содержательные различия все-таки очень существеные?
- Например, про Венгрию сейчас часто говорят, что Виктора Орбана поддерживают в сельской местности и малых городах, а в Будапеште он не популярен, подобную логику часто используют и при анализе успехов на выборов популистских сил в других странах. Можно ли сказать и про Грузию, что «Грузинская мечта» популярна в сельской местности, в провинции, а в больших городах ее не любят? Есть ли раздробление в обществе по линии город/деревня? Если да, то почему так происходит, ведь про небольшие страны принято думать, что у всех жителей крупных городов есть очень много близких родственников в деревнях?
- Каковы шансы, что сторонникам европейского вектора развития Грузии все же удастся защитить этот путь для государства? Какие факторы будут самыми решающими в том, чтобы чаша весов склонилась - или не склонилась - в их пользу?
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