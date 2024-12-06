Студия Postimees: защитит ли народ Грузии свое право на европейский путь развития?

- Очень многие наблюдатели стали вспоминать сейчас события конца 2013 года в Украине, когда тогдашние украинские власти отложили в сторону соглашение об ассоциации с ЕС. Виктора Януковича и Партию регионов называли тогда подконтрольными Кремлю, такие же определения высказывают сейчас и в адрес «Грузинской мечты». Действительно ли нынешняя ситуация в Грузии очень похожа на украинскую 11-летней давности, или при всем внешнем сходстве, содержательные различия все-таки очень существеные?

- Например, про Венгрию сейчас часто говорят, что Виктора Орбана поддерживают в сельской местности и малых городах, а в Будапеште он не популярен, подобную логику часто используют и при анализе успехов на выборов популистских сил в других странах. Можно ли сказать и про Грузию, что «Грузинская мечта» популярна в сельской местности, в провинции, а в больших городах ее не любят? Есть ли раздробление в обществе по линии город/деревня? Если да, то почему так происходит, ведь про небольшие страны принято думать, что у всех жителей крупных городов есть очень много близких родственников в деревнях?