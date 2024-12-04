Официально Эстония хочет стать организатором финального турнира чемпионата Европы по баскетболу

На проведение финального турнира вместе с Эстонией претендуют Финляндия, Германия, Греция, Литва, Нидерланды, Словения и Испания. Эстония и Нидерланды - единственные страны в списке, которые раньше не принимали финал Еврокомиссии, а Финляндия может стать первой страной, которая примет два чемпионата Европы подряд, поскольку они также являются одной из четырех стран-организаторов финала ЧЕ 2025 года.

Подобно принципу, введенному в 2015 году, FIBA выбирает четыре страны из числа европейских кандидатов, которые получат право на проведение турнира.

«Тот факт, что мы получили восемь официальных предложений, свидетельствует об огромном охвате чемпионата Европы. Наши национальные федерации баскетбола восприняли ныне сложившийся формат с несколькими хозяевами не только для огромного роста соревнований, но и как толчок для развития на всем континенте», - сказал Камил Новак, исполнительный директор FIBA Европы.

Выборы хозяев начнутся с того, что FIBA оценит каждое из восьми предложений, а окончательный выбор четырех кандидатур будет озвучен в мае 2025 года.