Барометр спроса на рабсилу: рынок труда в Эстонии склоняется в пользу работодателя

Однако в то же время существует довольно много других профессий, связанных со строительством, которые являются дефицитными, поэтому в настоящее время рабочие места доступны для тех, кто обладает более высокой/широкой квалификацией.

Количество профессий в списке трудового баланса остается относительно неизменным в течение последнего года, хотя есть и изменения по сравнению с предыдущими годами. Таким образом, можно согласиться с мнением ряда экономических аналитиков, что рынок труда из года в год топчется на одном и том же месте.

Список профессий, где трудно или очень трудно найти работников, в целом не меняется уже много лет. Это означает, что люди, которые, например, пять лет назад могли бы посмотреть на барометр спроса на рабочую силу и подумать: «Может быть, я пойду учиться на врача или логопеда», - уже могли бы получить диплом.

В дефиците именно те профессии, которые требуют более длительного обучения, - врачи, учителя, логопеды, психологи. Сохраняется нехватка социальных работников. Это та область, где обучение навыкам может занять меньше времени, но основными проблемами являются низкая зарплата и сложный характер работы. Не исключено, что желающих было бы больше, если бы работа лучше оплачивалась.

В целом, рынок труда в течение последнего года был похож на среднюю температуру воздуха в Эстонии - +5 градусов. Вода не замерзает, но и не нагревается. В то же время есть работа, которую трудно было найти в течение многих лет, и это та работа, которая сохраняет здоровье и ум.