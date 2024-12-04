Касса по безработице в своем последнем Барометре спроса на рабочую силу утверждает, что рынок труда в Эстонии сейчас явно склоняется в сторону работодателя, и на нем появляется все больше рабочих мест, на которые легко нанять сотрудников.
Барометр спроса на рабсилу: рынок труда в Эстонии склоняется в пользу работодателя
Об этом BNS сообщила пресс-служба Кассы, отметив, что результаты осеннего Барометра спроса на рабочую силу противоречивы: увеличилось число профессий, на которые несложно набрать персонал, и возросло число профессий, где поиск работников представляет собой серьезную проблему. Но в большинстве случаев спрос и предложения по рабочим местам и профессиям находятся в равновесии.
Касса по безработице дважды в год составляет Барометр спроса на рабочую силу. Он прогнозирует спрос на рабочую силу по профессиям. Исследование составляется с точки зрения работодателей, оценивая, как меняются потребности работодателей в работниках тех или иных профессий в течение года, какие профессии имеют избыток рабочей силы на рынке труда, а какие - недостаток.
Помимо общегосударственной картины, данные собираются и по каждому округу - таким образом, есть возможность увидеть, каковы шансы найти работу по одной и той же профессии в разных регионах.
Если сравнивать данные последнего исследования с тем, что было два года назад, то становится ясно, что рынок труда в Эстонии теперь в большей степени ориентирован на работодателей - за два года увеличилось количество рабочих мест, на которые стало легче набирать сотрудников или где есть баланс в рабочей силе.
Именно в этих классических офисных профессиях наблюдается избыток рабочей силы - поэтому работодатели не испытывают больших проблем с поиском, например, операторов ввода данных, торговых представителей, трудовых брокеров и телефонных операторов. Одна из профессий, которая выделяется в списке избыточных рабочих мест, - это строительный рабочий.
Однако в то же время существует довольно много других профессий, связанных со строительством, которые являются дефицитными, поэтому в настоящее время рабочие места доступны для тех, кто обладает более высокой/широкой квалификацией.
Количество профессий в списке трудового баланса остается относительно неизменным в течение последнего года, хотя есть и изменения по сравнению с предыдущими годами. Таким образом, можно согласиться с мнением ряда экономических аналитиков, что рынок труда из года в год топчется на одном и том же месте.
Список профессий, где трудно или очень трудно найти работников, в целом не меняется уже много лет. Это означает, что люди, которые, например, пять лет назад могли бы посмотреть на барометр спроса на рабочую силу и подумать: «Может быть, я пойду учиться на врача или логопеда», - уже могли бы получить диплом.
В дефиците именно те профессии, которые требуют более длительного обучения, - врачи, учителя, логопеды, психологи. Сохраняется нехватка социальных работников. Это та область, где обучение навыкам может занять меньше времени, но основными проблемами являются низкая зарплата и сложный характер работы. Не исключено, что желающих было бы больше, если бы работа лучше оплачивалась.
В целом, рынок труда в течение последнего года был похож на среднюю температуру воздуха в Эстонии - +5 градусов. Вода не замерзает, но и не нагревается. В то же время есть работа, которую трудно было найти в течение многих лет, и это та работа, которая сохраняет здоровье и ум.