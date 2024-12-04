Вышедшая замуж Кристин Таттар сменила фамилию

Кристин Таттар, которая в последние годы доминировала в мировом женском диск-гольфе, и Сильвер Лятт поженились 8 августа этого года на мызе Падизе. По словам Кристин, свадьба была одним из величайших приключений в ее жизни, которое она разделила со своей семьей и близкими.

«Наш сезон начался с куда более масштабными планами, чем просто концентрация внимания на соревнованиях – параллельно мы готовили нашу свадьбу», – рассказала Кристин Лятт.

Не прошло и двух недель после свадебного торжества, как в США начался чемпионат мира по диск-гольфу. «Конечно, хотелось взять отпуск после свадьбы и сосредоточиться друг на друге, отправиться в свадебное путешествие и сразу начать процесс смены имени. К сожалению, график соревнований не позволил этого сделать, и нам пришлось отложить все вышеперечисленные планы до конца сезона», - сказала она.

Теперь, когда сезон успешно завершился, пара отправилась в свадебное путешествие, а также немного отдохнула. И теперь чемпионка мира по диск-гольфу поделилась радостью: «Наконец-то все процессы завершены – меня официально зовут Кристин Лятт! Надеюсь, международным комментаторам будет легче произносить Лятт, чем предыдущую фамилию Таттар», - пошутила Кристин Лятт.

В этом сезоне Кристин Лятт выиграла в общей сложности семь соревнований высшей категории и один турнир Большого шлема. Она завершила сезон, находясь на первой строчке мирового рейтинга. Она также стала первой женщиной в истории диск-гольфа за сезон, чей средний рейтинг превысил магическую отметку в 1000 очков.