Союз юристов Эстонии выступил против изменения Конституции в срочном порядке

Союз юристов не занял какой-либо позиции за или против таких изменений в избирательном праве, но выступил против их принятия путем внесения поправок в Конституцию в срочном порядке.

В организации отметили, что Основной закон является фундаментом правопорядка, изменение которого должно быть обосновано четкими потребностями и тщательным анализом. По оценке Союза юристов, в данном случае этого не было сделано: пояснительная записка к законопроекту содержит лишь голословное введение избирательного ценза без убедительных доводов, какие проблемы хотят этим решить и почему такая мера является единственно возможным решением. Кроме того, не проанализированы долгосрочные последствия такого шага для общества и госуправления.