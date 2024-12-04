В квартале на месте ипподрома возведут две башни стоимостью более 50 млн евро

«Строительство первых пяти жилых домов в квартале у ипподрома уже ведется. Поскольку одна из запланированных бизнес-башен также содержит жилые помещения, вскоре в этом районе появится 165 новых жилищ. Разрешение на строительство коммерческих башен радует, мы его долго ждали. Сегодняшняя городская среда должна быть многофункциональной, сочетать в себе как жилые, так и коммерческие пространства и, конечно же, услуги, ориентированные на население. Квартал должен работать 24 часа в сутки, 7 дней в неделю», - сказал Рандметс.

Бизнес-башни могут быть расположены в части квартала со стороны Палдиского шоссе, то есть недалеко от перекрестка у ипподрома. «При творческом проектировании городского пространства важно учитывать все, что имеет значение - будущее, мечты, местоположение, пользователей, видение города, привлекательность для глаз людей, логистику, комфорт, красоту, экономичность, долговечность, пропорции и как минимум еще сто других важных вещей», - объясняет глава PIN Arhitektid Яан Порт.

По словам Порта, сегодня люди больше всего ценят пространство как на работе, так и в жизни. «Это не обязательно означает открытый офис, это пространство для всего - как для уединения, так и для общего пользования. В нашем решении мы позаботились о том, чтобы башни на месте ипподрома были легко доступны, а с верхних этажей открывался вид на Старый город, море и лес у Штромки, так, чтобы преимущества региона были максимально использованы и история ипподрома имела бы достойное продолжение».

Бизнес-башни будут соответствовать энергетическому стандарту А. По планам, строительство начнется уже в следующем году.