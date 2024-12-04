Таллинн выдал разрешение на строительство двух коммерческих зданий в квартале на месте прекратившего работу ипподрома. Девелопером проекта является компания Reterra, главный строительный подрядчик - Mapri Ehitus. Архитектурное решение выполнено бюро PIN Arhitektid. Финансовый объем строительства - более 50 млн евро.
В квартале на месте ипподрома возведут две башни стоимостью более 50 млн евро
По адресу Мериметса-теэ, 4 будут построены две 12-этажные башни с преимущественно коммерческими (но также и жилыми) помещениями общей площадью 24 271,4 квадратных метра. 12 этажей одного здания полностью предназначены для деловых помещений, а в другом помимо офисных и представительских помещений, расположенных на первых четырех этажах, будет и 64 квартиры. Самые маленькие коммерческие площади бизнес-башен начинаются с 200 квадратных метров, самые большие составят 2000 квадратных метров.
Под обоими многоэтажками разместятся два этажа парковочной зоны общей площадью 7770,9 квадратных метров, где найдутся парковочные места как для арендаторов коммерческих помещений, так и для владельцев квартир. Земельный участок квартала предназначен только для передвигающихся на велосипеде или пешком людей.
По мнению представителя столичного Департамента планирования городоского пространства Оливера Альвера, развитие квартала на месте бывшего ипподрома является частью многопланового уплотнения города. «В целом, жилые и коммерческие здания, предлагающие разнообразие, обычно строятся в самую первую очередь, при этом многие функции, необходимые для новых кварталов, остаются не обеспеченными. В этой связи похвалить данную территорию застройки следует за то, что коммерческие здания возводятся одновременно с жилыми, что является обязательным условием разнообразного и функционального городского пространства».
По утверждению Альвера, стоит также похвалить застройщика территории, который посредством представительного архитектурного конкурса нашел для этого места лучшие пространственные решения. По словам главы компании Reterra Рейго Рандметса, решение родилось в сотрудничестве с городом, при этом стороны понимали друг друга.
«Строительство первых пяти жилых домов в квартале у ипподрома уже ведется. Поскольку одна из запланированных бизнес-башен также содержит жилые помещения, вскоре в этом районе появится 165 новых жилищ. Разрешение на строительство коммерческих башен радует, мы его долго ждали. Сегодняшняя городская среда должна быть многофункциональной, сочетать в себе как жилые, так и коммерческие пространства и, конечно же, услуги, ориентированные на население. Квартал должен работать 24 часа в сутки, 7 дней в неделю», - сказал Рандметс.
Бизнес-башни могут быть расположены в части квартала со стороны Палдиского шоссе, то есть недалеко от перекрестка у ипподрома. «При творческом проектировании городского пространства важно учитывать все, что имеет значение - будущее, мечты, местоположение, пользователей, видение города, привлекательность для глаз людей, логистику, комфорт, красоту, экономичность, долговечность, пропорции и как минимум еще сто других важных вещей», - объясняет глава PIN Arhitektid Яан Порт.
По словам Порта, сегодня люди больше всего ценят пространство как на работе, так и в жизни. «Это не обязательно означает открытый офис, это пространство для всего - как для уединения, так и для общего пользования. В нашем решении мы позаботились о том, чтобы башни на месте ипподрома были легко доступны, а с верхних этажей открывался вид на Старый город, море и лес у Штромки, так, чтобы преимущества региона были максимально использованы и история ипподрома имела бы достойное продолжение».
Бизнес-башни будут соответствовать энергетическому стандарту А. По планам, строительство начнется уже в следующем году.