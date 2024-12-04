Таллинн начинает подготовку к строительству бассейна в Тондираба

Подготовительные работы по проекту бассейна включены в планы Таллиннского департамента городского имущества, Департамента культуры и спорта, а также Департамента городского планирования на следующий год.

По словам вице-мэра Вильяра Яаму, проект получил отзывы от различных целевых групп, которые подчеркивают необходимость сделать бассейн многофункциональным. «Помимо строительства 50-метрового бассейна, соответствующего олимпийским стандартам, мы должны учитывать потребности других видов водного спорта. Такое многофункциональное решение с несколькими бассейнами удовлетворит ожидания представителей разных видов спорта и значительно повысит уровень инфраструктуры водного спорта в Таллинне. Это также поддержит нашу цель - предоставить жителям разнообразные и современные возможности для занятий спортом», - отметил Яаму.

Перед началом проектирования представители Таллиннского департамента городского имущества и Департамента культуры и спорта посетят аналогичный многофункциональный бассейн в Литве для обмена опытом. Руководитель Таллиннского департамента городского имущества Харди Алликсаар отметил, что визит в Литву является важной частью подготовительных работ. «Наша цель - создать решение для Таллинна, которое будет соответствовать потребностям как профессиональных спортсменов, так и любителей. У нас нет опыта в строительстве бассейнов с регулируемой глубиной, поэтому мы хотим изучить опыт Литвы и применить эти знания при разработке комплекса. Мы стремимся предложить решение, которое подойдет для нескольких видов водного спорта, а не только для плавания», - объяснил Алликсаар.

Решение вопросов инфраструктуры и мобильности в районе комплекса, включая доступные подъездные пути и интеграцию энергоэффективных решений, является задачей различных ведомств.

Таллинн уже несколько лет планирует строительство 50-метрового бассейна олимпийских размеров в районе Ласнамяэ. Изначально проект предполагалось реализовать, заключив концессионное соглашение на основе права застройки. Однако в июне 2024 года объявленный ранее конкурс был признан недействительным, поскольку условия тендера и экономический контекст изменились. Осенью начался поиск новых решений и проведение анализа для выбора оптимального способа реализации проекта бассейна.