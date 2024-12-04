Однако государство должно было сразу инвестировать в Eesti Energia и предусмотреть, что изношенное оборудование станций потребует обновления. Однако вместо этого мы планируем инвестировать десятки миллиардов в проекты, фактический результат и влияние которых на экономику невозможно точно измерить.

Мы оказались в такой ситуации из-за отсутствия государственной энергетической политики, и за это в равной степени ответственны все партии. Проблему энергетической безопасности необходимо решать незамедлительно, привлекая к этому другие страны Балтии и Финляндию.

Проект века Rail Baltica

Проект века Rail Baltica рискует превратиться в провал века: срок его завершения был перенесен с 2025 года на 2032 год, а стоимость выросла с 3,6 млрд евро до 23,8 млрд евро. Напрашивается риторический вопрос: если бы мы знали, что проект настолько подорожает, начали бы мы его вообще?

Даже оптимизм политиков из Партии реформ не изменит того факта, что магистраль Rail Baltica не может заканчиваться на латвийской границе, а должна проходить через Латвию и Литву и обеспечить железнодорожное сообщение с Европой. Учитывая активную работу латвийского правительства по выяснению связанных с проектом обстоятельств (причем к процессу уже подключилась прокуратура), возникают сомнения, что заявленные сроки завершения окажутся реальными.