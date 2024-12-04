Заявление о банкротстве национальной авиакомпании Nordica и убытки в размере 176 млн евро в Eesti Energia говорят о том, что государственным имуществом распоряжаются крайне небрежно, и оплачивают эту небрежность налогоплательщики, считает председатель фракции Центристской партии в Рийгикогу Лаури Лаатс.
Становится не по себе, если вспомнить, что сейчас стоимость проекта Rail Baltica составляет 24 миллиарда евро, а золотые рельсы пока проложены лишь до латвийской границы. Эстония производит впечатление невероятно богатой страны: все ошибки продолжают не моргнув глазом оплачивать из государственного бюджета.
Хватит с нас государственных авиакомпаний
Крах государственных авиаперевозчиков не помешал Эстонии дважды попытать счастье в этом рискованном бизнесе. В итоге мы снова имели возможность убедиться, что если наступать на одни и те же грабли, то и результаты будут одинаковыми: Nordica завершает свою деятельность так же бесславно, как Estonian Air.
Точную сумму убытков будут подсчитывать еще долго, она может составить порядка ста миллионов евро. Конечно, нельзя сказать, что все деньги потрачены впустую, ведь самолеты летали, а пассажиров перевозили, однако если бы та же сумма была вложена в развитие Таллиннского аэропорта и сотрудничество с эффективными авиакомпаниями, результат мог бы быть значительно лучше.
Несмотря на все обстоятельства, министр инфраструктуры Владимир Свет (правда, в то время занимавший другую должность и входивший в другую партию) считал, что Эстонии стоит рассмотреть возможность приобретения доли в AirBaltic. Хотя это и не являлось бы попыткой создать новую Nordica, важно следить за тем, чтобы в министерстве не возникло излишнего желания снова обзавестись собственными самолетами. Если уж без этого никак, то полеты, например, на Сааремаа обходятся намного дешевле, чем по всему миру.
Как уже упоминалось, разумнее было бы инвестировать в развитие Таллиннского аэропорта, поддержание сборов на адекватном уровне и привлечение в Эстонию новых авиакомпаний, так как это открыло бы гораздо больше возможностей для путешествий, чем в состоянии предложить наши государственные перевозчики.
Богатая бедная Eesti Energia
Общественность потрясли результаты спецпроверки, которые выявили, что госкомпания Eesti Energia плохо управляется и понесла убытки в размере 176 млн евро. Оказалось, что есть проблемы в соблюдении экологических требований, управлении рисками, обеспечении надежности распределительных сетей и предоставлении экономических результатов.
Вызывает беспокойство то, что энергетическая политика правительства сводится к закрытию сланцевых электростанций и развитию возобновляемой энергетики. Но чем дальше, тем больше возникает вопросов, на которые либо не хотят, либо не могут ответить. Рийгикогу, а также ряд специалистов не раз указывали на то, что не проведено достаточно анализов, а к сфере энергетики применяется чересчур упрощенный подход. Запрашивались конкретные анализы воздействия на окружающую среду и экономику, однако предоставленные данные были неполными.
Сланец теперь называют главным врагом нашей экологии и любой ценой хотят отказаться от его использования. При этом игнорируется тот факт, что именно сланец обеспечивает энергетическую безопасность Эстонии. Многие проблемы, о которых говорится в касающемся Eesti Energia отчете, связаны с неумелыми попытками зеленого перехода. Предприятию Eesti Energia приказали останавливать станции или работать в таком режиме, при котором удастся избежать загрязнения окружающей среды.
Однако государство должно было сразу инвестировать в Eesti Energia и предусмотреть, что изношенное оборудование станций потребует обновления. Однако вместо этого мы планируем инвестировать десятки миллиардов в проекты, фактический результат и влияние которых на экономику невозможно точно измерить.
Мы оказались в такой ситуации из-за отсутствия государственной энергетической политики, и за это в равной степени ответственны все партии. Проблему энергетической безопасности необходимо решать незамедлительно, привлекая к этому другие страны Балтии и Финляндию.
Проект века Rail Baltica
Проект века Rail Baltica рискует превратиться в провал века: срок его завершения был перенесен с 2025 года на 2032 год, а стоимость выросла с 3,6 млрд евро до 23,8 млрд евро. Напрашивается риторический вопрос: если бы мы знали, что проект настолько подорожает, начали бы мы его вообще?
Даже оптимизм политиков из Партии реформ не изменит того факта, что магистраль Rail Baltica не может заканчиваться на латвийской границе, а должна проходить через Латвию и Литву и обеспечить железнодорожное сообщение с Европой. Учитывая активную работу латвийского правительства по выяснению связанных с проектом обстоятельств (причем к процессу уже подключилась прокуратура), возникают сомнения, что заявленные сроки завершения окажутся реальными.
Современное железнодорожное сообщение с Европой нам необходимо, вряд ли найдется много поклонников сильно загруженного шоссе Таллинн-Пярну-Икла. Однако эти обстоятельства не должны мешать нам трезво оценивать проект Rail Baltica. По-прежнему неизвестно, как будут покрыты расходы на содержание железной дороги и кто будет ею оперировать. Было бы печально в один день вдруг обнаружить, что, оплатив скоростной поезд до Варшавы, мы получили обычный поезд до Пярну. И этот счет оплатят наши дети и внуки.
Больше ответственности
Авиация, энергетика и железнодорожное сообщение являются стратегически важными для государства, и к этим вопросам необходимо подходить ответственно. Эстония, видимо, очень богатая страна - все новые ошибочные решения равнодушно оплачиваются из государственного бюджета. Трудно представить аналогичную ситуацию (когда выясняется, что денег нет, но деятельность продолжается) в частном секторе: например, когда на строительство крыши нет денег, однако работы продолжаются.
Несколько месяцев назад крупные предприниматели Эстонии предложили государству создать бесплатную консультационную палату, в задачи которой входило бы консультирование правительства в сфере экономически, в том числе по части принятия решений о сокращениях в госсекторе. Можно быть уверенным, что эти люди могут поделиться ценными советами, как эффективно управлять государственными предприятиями.
Только Партия реформ все еще уверена, что успешно справляется с управлением страной, поэтому, видимо, настало время и нам применить смелый американский подход, в рамках которого нам потребуется свой департамент эффективности правительства и свой Илон Маск, который бы его возглавил.