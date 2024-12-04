Михал: происходящее в Нарве можно сравнить с политикой Эстонии в 1990-е

Выступая в передаче «В студии премьер-министр» (Stuudios on peaminister) на Vikerraadio, Михал заявил, что Катри Райк пришлось выбирать между чумой и холерой, но в целом люди ждали от нее реформирования Нарвы. По словам Михала, происходящее в Нарве сравнимо с политикой остальной Эстонии в 1990-е.