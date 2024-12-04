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Михал: происходящее в Нарве можно сравнить с политикой Эстонии в 1990-е

Редактор: rus.postimees.ee
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Премьер-министр Кристен Михал.
Премьер-министр Кристен Михал. Фото: Eero Vabamägi

Комментируя провалившийся на прошлой неделе вотум недоверия мэру приграничного города Яану Тоотсу премьер-министр Эстонии Кристен Михал завил, что происходящее в Нарве сравнимо с политикой остальной Эстонии в 1990-е, пишет Rus.ERR.

Выступая в передаче «В студии премьер-министр» (Stuudios on peaminister) на Vikerraadio, Михал заявил, что Катри Райк пришлось выбирать между чумой и холерой, но в целом люди ждали от нее реформирования Нарвы. По словам Михала, происходящее в Нарве сравнимо с политикой остальной Эстонии в 1990-е.

«Это прожитый этап в политике Эстонии. Надеюсь, что после следующих муниципальных выборов или выборов, которые будут за ними, ситуация улучшится и там», – сказал Михал.

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