В Пярнуской больнице сегодня, 4 декабря, с 15 до 17 часов Спасательный департамент и персонал больницы проводят совместные противопожарные учения.
Вокруг Пярнуской больницы скопилось много машин скорой помощи, но причин для тревоги нет
Основная цель учений - отработка сотрудничества и, прежде всего, обмена информацией между ответственными лицами различных организаций.
В окрестностях больницы сейчас гораздо больше машин скорой помощи, чем обычно, и учения также могут повлиять и на маршруты передвижения пациентов.
Службы экстренной помощи и больница приносят извинения за неудобства и советуют приходящим в больницу следовать инструкциям, которые они получают на месте.