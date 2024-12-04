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Вокруг Пярнуской больницы скопилось много машин скорой помощи, но причин для тревоги нет

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Пярнуская больница.
Пярнуская больница. Фото: Urmas Luik

В Пярнуской больнице сегодня, 4 декабря, с 15 до 17 часов Спасательный департамент и персонал больницы проводят совместные противопожарные учения.

Основная цель учений - отработка сотрудничества и, прежде всего, обмена информацией между ответственными лицами различных организаций.

В окрестностях больницы сейчас гораздо больше машин скорой помощи, чем обычно, и учения также могут повлиять и на маршруты передвижения пациентов.

Службы экстренной помощи и больница приносят извинения за неудобства и советуют приходящим в больницу следовать инструкциям, которые они получают на месте.

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