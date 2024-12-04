Вокруг Пярнуской больницы скопилось много машин скорой помощи, но причин для тревоги нет

Основная цель учений - отработка сотрудничества и, прежде всего, обмена информацией между ответственными лицами различных организаций.

В окрестностях больницы сейчас гораздо больше машин скорой помощи, чем обычно, и учения также могут повлиять и на маршруты передвижения пациентов.

Службы экстренной помощи и больница приносят извинения за неудобства и советуют приходящим в больницу следовать инструкциям, которые они получают на месте.