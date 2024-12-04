Мошенники уговорили жертву продать квартиру и отдать им всю сумму от сделки: она улыбнулась и протянула мне пакет с деньгами!

Полиции удалось задержать 19-летнего студента Коплиского профессионального училища, Кристьяна Метса, который, следуя инструкциям мошеннического колл-центра, получил от пострадавшей наличные. Суд признал его виновным в мошенничестве, приговорил к тюремному заключению и обязал возместить ущерб в размере 105 000 евро. Однако перспективы получить деньги от осужденного весьма сомнительны.

11 марта этого года 76-летняя жительница района Мустамяэ Елизавета (имя изменено - прим. ред.) получила странный телефонный звонок. Женский голос на русском языке сообщил, что со счета жертвы в SEB Pank было снято 5000 евро, после чего связь прервалась. Спустя несколько часов ей снова позвонили, и тот же голос сообщил о списании еще 5000 евро. После чего связь снова прервалась.