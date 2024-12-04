Этой весной телефонные мошенники уговорили жительницу столичного района Мустамяэ продать свою квартиру и передать им все 105 000 евро, вырученные от сделки. Злоумышленники убедили пожилую женщину, что она участвует в секретной операции по разоблачению преступников, действующих в банке.
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Мошенники уговорили жертву продать квартиру и отдать им всю сумму от сделки: она улыбнулась и протянула мне пакет с деньгами!
Полиции удалось задержать 19-летнего студента Коплиского профессионального училища, Кристьяна Метса, который, следуя инструкциям мошеннического колл-центра, получил от пострадавшей наличные. Суд признал его виновным в мошенничестве, приговорил к тюремному заключению и обязал возместить ущерб в размере 105 000 евро. Однако перспективы получить деньги от осужденного весьма сомнительны.