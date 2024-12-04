Имущество обанкротившегося производителя витаминов продолжает падать в цене, но покупателя так и нет

В июле имущество производителя витаминов первоначально было выставлено на аукцион за 400 000 евро, к концу августа его стоимость упала до 200 000 евро. К середине сентября стоимость недвижимости снизилась еще на 50 000 евро, достигнув 150 000 евро. К началу октября стоимость активов компании оценивалась всего в 90 000 евро, а к концу месяца она упала до 60 000 евро.