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Имущество обанкротившегося производителя витаминов продолжает падать в цене, но покупателя так и нет

Перевод: Павел Соболев
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Витаминные препараты. Иллюстративное фото.
Витаминные препараты. Иллюстративное фото. Фото: Eero Vabamägi / Postimees

Обанкротившийся производитель витаминов Medical Pharmacy Group (также известный как Meravita) пока не нашел нового владельца, сообщает аукционный портал судебных приставов и банкротных управляющих.

В июле имущество производителя витаминов первоначально было выставлено на аукцион за 400 000 евро, к концу августа его стоимость упала до 200 000 евро. К середине сентября стоимость недвижимости снизилась еще на 50 000 евро, достигнув 150 000 евро. К началу октября стоимость активов компании оценивалась всего в 90 000 евро, а к концу месяца она упала до 60 000 евро.

К настоящему времени стоимость имущества обанкротившегося производителя витаминов снова снизилась вдвое, составив всего 30 000 евро.

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