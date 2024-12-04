Подростки в Эстонии будут обязаны учиться до совершеннолетия

Член комиссии Рийгикогу по культуре Хельо Пикхоф (Социал-демократическая партия) отметила в пресс-релизе, что в современном мире девяти классов школьного образования уже недостаточно для успешного начала жизни. «Среди людей с низким уровнем образования гораздо выше уровень безработицы», - заявила она.

По данным Пикхоф, ежегодно 550–650 молодых людей прекращают обучение после окончания основной школы. К тому же, в первый год обучения в средних и профессиональных учебных заведениях обучение бросает примерно столько же учащихся. «Сегодня каждый пятый молодой человек в Эстонии не имеет ни среднего образования, ни профессиональной квалификации», - добавила она.

Министр образования и науки Кристина Каллас назвала этот шаг важным для поддержки молодежи Эстонии. «В современном мире важно не только больше времени проводить за учебой, но и постоянно учиться. Новый подход заменяет обязанность посещать школу на обязанность обучаться. Цель реформы - снизить долю молодежи, не продолжающей обучение после основной школы, до менее чем 5% и обеспечить возможность каждому молодому человеку получить либо среднее образование, либо профессиональные навыки. Благодаря этому ежегодно около 1200 квалифицированных молодых людей будут выходить на рынок труда», -подчеркнула Каллас.

За закон проголосовали 52 члена парламента, против - 21. Три депутата воздержались от голосования.

Новые положения закона вступят в силу 1 сентября 2025 года и будут касаться тех, кто закончит основную школу в 2026 году.

Согласно закону, все молодые люди, проживающие в Эстонии, включая иностранных граждан и лиц без гражданства, обязаны продолжать обучение до получения среднего или профессионального образования. Если эти требования выполнены до достижения 18 лет, обязательство считается исполненным. Однако требование не распространяется на детей иностранных дипломатов.