Украинский мэр, попавший в российский плен, был замучен до смерти

Российские войска захватили часть Запорожской области, включая город Днепрорудное, в первые дни вторжения и арестовали мэра Евгения Матвеева.

«Оккупанты удерживали его в плену два года и восемь месяцев, подвергая пыткам, которые привели к его смерти. Во время последнего обмена его тело было передано Украине», - сообщил губернатор Запорожской области Иван Федоров, назвав мэра настоящим патриотом.

Москва пока не прокомментировала это заявление.

Россия объявила о присоединении Запорожской промышленной области на юге Украины в сентябре 2022 года.

В городе Днепрорудное, расположенном на реке Днепр, до войны проживало 17 736 человек.

«Матвеев не покинул город и его жителей во время оккупации, он делал все возможное, чтобы обеспечить нормальную жизнь общины», - отметил Федоров, который сам в марте 2022 года недолго находился в плену российских войск, будучи мэром Мелитополя.

Тогдашний министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в марте 2022 года призывал международное сообщество помочь в поисках Матвеева. С требованием освободить мэра выступал и председатель Европейского совета Шарль Мишель.