Ср, 4.12.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Cообщи
Для подписчиков

Прокурор запросил условный срок для бизнесмена Пруунсильда, а для бывшего тартуского вице-мэра Хумала – реальный

Перевод: Павел Соболев
Copy
Процесс по делу Хумала и Пруунсильда в Тартуском уездном суде.
Процесс по делу Хумала и Пруунсильда в Тартуском уездном суде. Фото: Margus Ansu

Сегодня прокурор по экономическим и коррупционным преступлениям Лыунаской окружной прокуратуры Герд Раудсепп произнес последнюю обвинительную речь в Тартуском уездном суде, подводя итог уголовного дела бывшего вице-мэра Тарту Прийта Хумала и бизнесмена Парвеля Пруунсильда, и объявил о запрашиваемом наказании для обвиняемых: это шоковое заключение для одного подсудимого и условное для другого.

Бывшего вице-мэра Прийта Хумала обвиняют в нарушении ограничения на деятельность в крупном размере, то есть речь идет о сумме более чем в 400 000 евро. В соучастии в нарушении обвиняется бизнесмен Парвель Пруунсильд.

Хумала обвиняют в том, что он оказал влияние на городскую управу Тарту с целью отказа от собственности по адресу Куперьянови, 9, где располагалось бывшее выставочное здание ERM. Стоимость этого имущества составила почти 600 000 евро. Поскольку Прийт Хумал и Парвель Пруунсильд были связаны между собой или даже были друзьями, Хумала следовало не допускать на заседания горуправы, связанные с имуществом на Куперьянови, 9.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх