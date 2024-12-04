Сегодня прокурор по экономическим и коррупционным преступлениям Лыунаской окружной прокуратуры Герд Раудсепп произнес последнюю обвинительную речь в Тартуском уездном суде, подводя итог уголовного дела бывшего вице-мэра Тарту Прийта Хумала и бизнесмена Парвеля Пруунсильда, и объявил о запрашиваемом наказании для обвиняемых: это шоковое заключение для одного подсудимого и условное для другого.
Для подписчиков
Прокурор запросил условный срок для бизнесмена Пруунсильда, а для бывшего тартуского вице-мэра Хумала – реальный
Бывшего вице-мэра Прийта Хумала обвиняют в нарушении ограничения на деятельность в крупном размере, то есть речь идет о сумме более чем в 400 000 евро. В соучастии в нарушении обвиняется бизнесмен Парвель Пруунсильд.