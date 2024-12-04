Прокурор запросил условный срок для бизнесмена Пруунсильда, а для бывшего тартуского вице-мэра Хумала – реальный

Бывшего вице-мэра Прийта Хумала обвиняют в нарушении ограничения на деятельность в крупном размере, то есть речь идет о сумме более чем в 400 000 евро. В соучастии в нарушении обвиняется бизнесмен Парвель Пруунсильд.

Хумала обвиняют в том, что он оказал влияние на городскую управу Тарту с целью отказа от собственности по адресу Куперьянови, 9, где располагалось бывшее выставочное здание ERM. Стоимость этого имущества составила почти 600 000 евро. Поскольку Прийт Хумал и Парвель Пруунсильд были связаны между собой или даже были друзьями, Хумала следовало не допускать на заседания горуправы, связанные с имуществом на Куперьянови, 9.